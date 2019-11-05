Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. На 80-й минуте гостей вывел вперед Шкодран Мустафи. Сравнял счет на 90-й минуте ударом в падении через себя Бруну Дуарте.
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«Арсенал» упустил победу над «Виторией»

LiveSport.ru12:53

Лига Европы. «Арсенал» не удержал победу над «Виторией Гимарайнш»

Bookmaker-ratings.ru12:43

«Гимарайнш» — «Арсенал»: полный ноль

Все про Спорт рувчера в 12:03

«Арсенал» упустил победу в матче Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш»

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Шкодран Мустафи: «Хотел бы, чтобы матчи с „Виторией“ завершился на 90-й минуте»

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«Витория» — «Арсенал» — 1:1. Видеообзор матча

Sport24.ru14:02

«Арсенал» нанес 1 удар в створ ворот «Витории» в игре ЛЕ

Sports.ru14:04
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