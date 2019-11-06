Футбол
Спорт-Экспресс«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией Гимарайнш»
«Витория Гимарайнш» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. На 80-й минуте гостей вывел вперед Шкодран Мустафи. Сравнял счет на 90-й минуте ударом в падении через себя Бруну Дуарте.
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Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA
Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
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Суд разрешил проверить доходы Порошенко за пять лет
Печерский райсуд Киева дал представителям Государственного бюро расследований доступ к информации о доходах экс-президента Украины Петра Порошенко с 17 июня 2014 года по 19 мая 2019 года.
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Брат Шамсутдинова опроверг информацию об угрозе изнасилования
Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием.
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Ранившей насильника ножом девушке смягчили статью обвинения
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Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
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Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту
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Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
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Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
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Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
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Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Политика
Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.
Известия 11:27
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Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня вчера в 08:19
Политика
В США призывают признать Крым российским
Бывший сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад призвал признать Крым частью Российской Федерации.
РИА Новости Крым 02:12
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В России теперь можно арендовать iPhone
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BFM.ru вчера в 04:32
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Самые мощные смартфоны октября назвали разработчики AnTuTu
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Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
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РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Daily Storm 00:57
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WSJ: Запад испугался интеграции России и Белоруссии
Страны Запада испытывают тревогу в связи с укреплением Союзного государства России и Белоруссии.
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Газета.Ru 11:59
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РИА Новости 13:57
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Российская генеральная прокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде кокаина из Аргентины.
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Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Собеседник вчера в 17:05
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Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
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Mazda CX-5 получила в России зимнюю спецверсию
Российская газета вчера в 03:40
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Слово и Дело 04 ноября в 11:10