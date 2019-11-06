Футбол
Спорт-Экспресс«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией Гимарайнш»
«Витория Гимарайнш» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. На 80-й минуте гостей вывел вперед Шкодран Мустафи. Сравнял счет на 90-й минуте ударом в падении через себя Бруну Дуарте.
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Авто
Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
Тарантас Ньюс 00:26
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Общество
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru 18:42
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Список регионов с самой низкой зарплатой в сфере возглавила Северная Осетия — меньше 22 тысяч рублей.
Моя Москва.онлайн 05:03
Общество
У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски
По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».
REGNUM 11:36
Политика
МЧС России отправило в Донбасс гуманитарную помощь
МЧС России отправило автомобильную колонну с 90-й партией гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области.
RT на русском 20:44
Экономика
Делегация Иркутской области посетила торгпредство Российской Федерации в Китае
Иркутская область, 7.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители делегации Иркутской области 5 ноября посетили торговое представительство России в КНР, где состоялась рабочая встреча с начальником оперативного отдела торгпредства Константином Сидоренко.
Телеинформ 21:14
Политика
Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры
Трамп и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых подтвердили встречу в Вашингтоне 13 ноября.
RuNews24.ru 20:20
Кино
Сергей Бурунов перевоплотился в Маколея Калкина на постере новогоднего сиквела «Полицейского с Рублёвки»
ИА InterMedia вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости 03:48
Авто
Chevy представит полностью электрическую версию грузовика C10
Компания Chevrolet представит в рамках тюнинг-выставки SEMA Show 2019 несколько интересных автомобилей.
CarsWeek.ru вчера в 05:58
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Наука
Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе
Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
Naked Science 05:56
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Единоборства
Аманда Нуньес выложила обнаженное фото с чемпионскими поясами
Sports.ru вчера в 13:06
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.
Известия 18:03
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ
Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия 14:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о потере ребенка
Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.
Московский Комсомолец 08:23
Общество
Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию
Министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников Twitter в передаче Эр-Рияду данных о пользователях.
RT на русском 19:07
Общество
Мэр сицилийского города начал бесплатно раздавать дома
Российская газета 21:37
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Футбол
Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Евразия Daily 04:49
Экономика
МВФ призвал Европу разработать план действий на случай кризиса
МВФ предупредил, что Европе необходимо разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации в экономике.
Коммерсантъ 19:40
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52