«Витория Гимарайнш» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. На 80-й минуте гостей вывел вперед Шкодран Мустафи. Сравнял счет на 90-й минуте ударом в падении через себя Бруну Дуарте.

«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией Гимарайнш»

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