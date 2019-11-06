Футбол
Спорт-Экспресс«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией Гимарайнш»
«Витория Гимарайнш» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. На 80-й минуте гостей вывел вперед Шкодран Мустафи. Сравнял счет на 90-й минуте ударом в падении через себя Бруну Дуарте.
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Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Футбол
Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ
Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).
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Как «Джокер» уважать себя заставил: обзор СМИ США и стран ЕС
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли стал не просто успешной картиной в прокате — он вызвал яростные споры и даже опасения.
ИноСМИ 16:57
Авто
Изображения обновленного салона Lada 4x4 показали в Сети
Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня вчера в 01:21
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Глава Минздрава Подмосковья ушла в отставку
Глава Минздрава Подмосковья Татьяна Мухтасарова покинула свой пост, который возглавляла с июня 2019 года.
Daily Storm 13:50
Политика
МИД РФ предложил США подключить к переговорам по СНВ Европу
Комментируя планы США подключить к переговорам о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений Китай, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предложил Вашингтону пойти еще дальше и также пригласить к диалогу Францию и Великобританию.
Московский Комсомолец 16:29
Экономика
Никакой ловушки: почему Россия осталась страной со средними доходами
Осенью 2008 года правительство утвердило «Концепцию социально-экономического развития России до 2020 года», согласно которой реальные доходы населения к концу этого периода должны были вырасти на 70%, средний класс — составить более половины населения, а семья из трех человек — проживать в 100-метровой квартире.
РБК 02:34
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru 04 ноября в 07:22
Здоровье
Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.
НИА-Томск 04:52
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском 15:17
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru 14:55
Происшествия
Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
ТАСС 13:15
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Алёне Рапунцель сделали две пластические операции
Звезде «Дома-2» Алёне Рапунцель сделали две пластические операции.
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Здоровье
Онкологи назвали основные симптомы рака печени
Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Известия 14:46
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
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Космический аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
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Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
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Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
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Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
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Законопроект об упрощенном получении гражданства РФ внесут в Госдуму
Правительство РФ планирует внести в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства России.
Вечерняя Москва 12:06
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Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
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Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
В Туле сотрудники Росгвардии задержали около образовательного учреждения мужчину с пневматическим оружием.
Коммерсантъ 15:53
Кино
Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов
Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся фильмами.
Игромания.ру 04 ноября в 06:53