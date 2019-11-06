Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. На 80-й минуте гостей вывел вперед Шкодран Мустафи. Сравнял счет на 90-й минуте ударом в падении через себя Бруну Дуарте.
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«Арсенал» упустил победу над «Виторией»

LiveSport.ru12:53

«Арсенал» упустил победу в матче Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш»

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«Арсенал» нанес 1 удар в створ ворот «Витории» в игре ЛЕ

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«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией»

Матч ТВ12:50

«Арсенал» упустил победу в матче с «Виторией»

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