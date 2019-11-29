Футбол
Rambler News Service«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. «Сегодня мы объявляем, что было принято решение расстаться с нашим главным тренером Унаем Эмери и его командой», — говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:41, Ашберн
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Согласно информации, распространяющейся в Сети, китайская компания Xiaomi удалила из каталога на фирменном сайте свой флагманский смартфон Mi 9. Обычно это означает прекращение производства устройства.
Политика
Россия и Украина проводят газовые переговоры в Вене
Российские и украинские министерства энергетики и главы государственных энергетических компаний в четверг, 28 ноября, обсудили вопросы поставок российского природного газа на Украину и транзита газа в Европу, сообщило в четверг министерство энергетики России.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Здоровье
Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье
Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
Игры
Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV
Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
Культура
«Холодное сердце» поделится новогодним настроением
Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".
Происшествия
Несколько человек погибли при падении небольшого самолета в Канаде
В результате крушения погибли несколько человек, сообщил местный телеканал Global News. Инцидент произошел вечером в среду, 27 ноября.
Гаджеты
Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Происшествия
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Армия и оружие
Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны
Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
Автоспорт
Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Президент Чехии назвал власовцев предателями родины
Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк уехал из России на гастроли
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев покинул Россию.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Происшествия
Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Общество
Депутаты предлагают сделать 31 декабря выходным
Депутаты Госдумы рассмотрят инициативу сделать 31 декабря выходным днем.
Футбол
Антон Миранчук заявил, что готов перейти в немецкий клуб
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук ответил на вопрос, где бы он хотел продолжить карьеру.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Авто
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Шоу-бизнес
Мадонна отменила три концерта из-за боли
Американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за «непреодолимой боли».
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Общество
Жизнь пензенцев с 1 декабря изменится
Защита SIM-карт С 1 декабря вступят в силу два приказа Минкомсвязи.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.