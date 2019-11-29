Футбол
Rambler News Service«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. «Сегодня мы объявляем, что было принято решение расстаться с нашим главным тренером Унаем Эмери и его командой», — говорится в сообщении.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
Среди пострадавших в Гааге оказались дети
Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
Футбол
Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника арнемского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Общество
В России предложили продлить продажу отечественного вина до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации письмо с предложением продлить продажу российского вина с 23.00 до 00.00 по местному времени.
Происшествия
В Албании завершились спасательные операции после землетрясения
Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Культура
Знаменитый мультсериал «Симпсоны» могут закрыть в следующем году
32-й сезон может стать заключительным в его истории, рассказал композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к популярному мультипликационному сериалу.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском
Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сделала обнаженное фото, показав целлюлит
31-летняя модель любит сниматься в бикини и облегающих платьях, чтобы все обращали внимание на ее фигуру.
Наука
Впервые во Вселенной в самом холодном месте создано вещество
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Футбол
Родри: «Все команды в АПЛ могут вас победить»
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал предстоящий матч 14-го тура АПЛ против "Ньюкасла".
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром
Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Спорт
Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг
Футбол
Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице
На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.