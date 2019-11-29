Футбол

Rambler News ServiceRambler News Service«Арсенал» уволил главного тренера Эмери

Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. «Сегодня мы объявляем, что было принято решение расстаться с нашим главным тренером Унаем Эмери и его командой», — говорится в сообщении.
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Эмери уволен из «Арсенала»

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Унаи Эмери уволен из «Арсенала»: топ-клуб играет, как середняк

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