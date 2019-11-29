Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала». Отмечается, что данное решение вызвано неудовлетворительными результатами «канониров» в нынешнем сезоне. Исполняющим обязанности тренера команды назначен ассистент Эмери Фредрик Юнгберг.

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Политика Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.

Общество Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».

Наука Изображения на экране сделали осязаемыми для обезьян Исследователи из Университета Дьюка и Высшей школы экономики создали нейроинтерфейс, который может вызывать у обезьян искусственное осязание.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Политика Украине предрекли гибель из-за газа По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Политика В России предсказали непростую для Украины зиму По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по энергетике Валерия Селезнева, Украину ожидает непростая зима Так, Валерий Селезнев ответил на заявление партии Петра Порошенко «Европейский выбор» о внесении на рассмотрение в Верховную раду Украины проекта постановления, который сможет запретить прямые закупки российского газа.