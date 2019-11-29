Футбол
Газета.RuЭмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала»
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского "Арсенала". Об этом сообщает официальный сайт "канониров". В заявлении руководства клуба говорится о том, что увольнение 47-летнего испанца связано с неудовлетворительными результатами команды.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
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