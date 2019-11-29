Футбол
Rambler News Service«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. «Сегодня мы объявляем, что было принято решение расстаться с нашим главным тренером Унаем Эмери и его командой», — говорится в сообщении.
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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
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АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
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В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
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Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну
Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Кино
У «Инопланетянина» Стивена Спилберга вышел короткометражный сиквел
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Музыка
Соседов: Бузовой не позволят позорить Россию на Евровидении
Бузова, как полагает Соседов, кроме позора России вообще ничего не может принести, поскольку у нее «нет ни голоса, ни слуха, ни достойного репертуара».
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"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Футбол
Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В
Сборные России, Бельгии и Дании узнают последнего соперника по своей группе B, им станет или команда Финляндии, или сборная Уэльса.
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Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика
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В самолет с губернатором врезался тягач в аэропорту Воронежа
Наука
Правшами оказались большинство дельфинов
В ходе научного исследования американские зоологи выяснили, что большинство дельфинов являются правшами.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Футбол
«Краснодар» выиграл у «Базеля» в матче Лиги Европы
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены
Культура
Участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ исполнят знаменитый танец Джокера
В эту субботу, 30 ноября, в 21:00 смотрите на ТНТ новый концерт шоу «ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики нашей страны продолжают борьбу за 4 миллиона рублей и из раза в раз доказывают, что для них нет ничего невозможного.
Шоу-бизнес
Оскандалившуюся Кристину Асмус поддержал актер Табаков
Павел Табаков, который снимался в откровенных сценах с Кристиной Асмус, рассказал про особенности создания интимных сцен в фильмах и защитил девушку от нападок.
Космос
Американцы закончили работу над пассажирским космическим кораблем
Starliner был разработан компанией Boeing для NASA в рамках программы Commercial Crew, целью которой является отказ от сторонних космических кораблей.
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Барселону» в баскетбольной Евролиге
Московский ЦСКА одержал крупную победу над каталонской «Барселоной» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Авто
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.