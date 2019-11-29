Футбол
Ведомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
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Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья
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По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
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Путин подчеркнул, что мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества.
Политика
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Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
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Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
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Минфин не планирует выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург.
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Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
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Как мэр Кемерова объяснил покупку новогодней елки за 18 млн
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации, а также такие объединения, как «Много деток — это хорошо» и другие.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
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Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии
Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Технологии
В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют
Использование квантовых компьютеров, способных расшифровывать ноды (узлы сетей блокчейна) для добычи криптовалют, поставит под удар этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Автоспорт
Боттас выиграл первую практику на Гран-при Абу-Даби
На автодроме "Яс Марина" в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся первый свободный заезд в рамках заключительного этапа чемпионата мира в классе "Формула-1" – Гран-при Абу-Даби.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
На Сицилии распродают дома за 1 евро
Власти сицилийской коммуны Бивона распродают дома за 1 евро (70,5 рублей).
Спорт
Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории
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Политика
В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии
В свою очередь, заместитель руководителя Института национальной памяти Польши Матеуш Шпытма заявил, что "Красная армия в 1944-1945 годах не освободила, а захватила Польшу".
Происшествия
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.