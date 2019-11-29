Футбол

ВедомостиВедомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
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Эмери уволен из «Арсенала»

Sport.ru05:00

Эмери – 4-й тренер «Арсенала», уволенный за последние 40 лет

Sports.ru07:08

«Арсенал» объявил об отставке Эмери с фото стадиона

Спорт-Экспресс06:18

«Арсенал» сопроводил новость об отставке Эмери фотографией стадиона

Чемпионат05:42

Эмери поменял куртку, чтобы не быть похожим на игроков «Айнтрахта»

Sport24.ruвчера в 16:27

У игроков «Арсенала» может появиться новый наставник

Inc-news.ruвчера в 09:33

Тренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Арсенал»

Свободная Прессавчера в 04:50
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:59, Ашберн

Унаи Эмери уволен из «Арсенала»: топ-клуб играет, как середняк

КП - Беларусь08:39
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
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Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья

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BFM.ru 04:24
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NASA официально обнаружило водяной пар в Европе

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Путин призвал беречь правду и противодействовать экстремизму

Путин подчеркнул, что мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества.
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Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Экономика

Минфин не выделит средства на строительство ВСМ Москва — Петербург

Минфин не планирует выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург.
АБН 08:12
Политика

Парламент ДНР принял закон о государственной границе

РИА Новости 04:41
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
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Общество

Как мэр Кемерова объяснил покупку новогодней елки за 18 млн

РЕН ТВ вчера в 03:45
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации, а также такие объединения, как «Много деток — это хорошо» и другие.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Газета.Ru 27 ноября в 16:02
Единоборства

Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Pravda.Ru вчера в 05:33
Технологии

В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют

Использование квантовых компьютеров, способных расшифровывать ноды (узлы сетей блокчейна) для добычи криптовалют, поставит под удар этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик.
РИА Новости вчера в 21:12
Политика

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
ТАСС 06:50
Футбол

Игрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

Газета.Ru 07:44
Автоспорт

Боттас выиграл первую практику на Гран-при Абу-Даби

На автодроме "Яс Марина" в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся первый свободный заезд в рамках заключительного этапа чемпионата мира в классе "Формула-1" – Гран-при Абу-Даби.
Вести.Ru 05:50
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Rambler News Service вчера в 11:32
Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:27
Общество

На Сицилии распродают дома за 1 евро

Власти сицилийской коммуны Бивона распродают дома за 1 евро (70,5 рублей).
Piter.tv 04:43
Спорт

Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории

В результате проникновения в систему Московской лаборатории Родченков передал данные лаборатории в WADA.
Вести.Ru 07:51
Политика

В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии

В свою очередь, заместитель руководителя Института национальной памяти Польши Матеуш Шпытма заявил, что "Красная армия в 1944-1945 годах не освободила, а захватила Польшу".
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В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком

В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
РИА Новости 06:02
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
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