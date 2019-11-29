Футбол

ВедомостиВедомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
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«Никаких драм, амиго!» Моуринью обратился к уволенному из «Арсенала» Эмери

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Soccer.ru09:56
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Унаи Эмери уволен из «Арсенала»: топ-клуб играет, как середняк

КП - Беларусь08:39
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Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
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Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
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«Газпром» не намерен снижать поставки газа в Европу до 2022 года

До 2022 года «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне 2019 года.
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Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
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В Краснотурьинске школьники 40 минут на морозе ждали депутата Шипулина

На кадрах видео, которое прислал подписчик группы, видно, что ведущие решили провести зарядку с детьми, чтобы согреться.
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В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал прокуроров избавиться от ассоциаций с яхтами и виллами.
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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

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Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
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Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

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Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

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Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
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Пике после 3:0 с «Реалом» на «Бернабеу»: «Уже не весело выигрывать здесь 3:0, 4:0, 5:0»

Стало известно, что говорил в раздевалке защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против «Реала» (3:0) на «Сантьяго Бернабеу».
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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