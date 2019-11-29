Футбол
Ведомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
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