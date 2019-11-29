Футбол

ВедомостиВедомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
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«Никаких драм, амиго!» Моуринью обратился к уволенному из «Арсенала» Эмери

Sport24.ru12:03

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Ляказетт обратился к Эмери. Раньше сообщали о конфликте между игроком и специалистом

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Sport.ru05:00

Хватит это терпеть! Эмери уволен, команду принял игрок легендарного «Арсенала»

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Названа сумма, которую «Арсенал» выплатит Эмери за разрыв контракта

Sportbox.RU09:37

«Арсенал» уволил Эмери – кризис, конфликты и другие причины

Чемпионат07:47
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Унаи Эмери уволен из «Арсенала»: топ-клуб играет, как середняк

КП - Беларусь08:39
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Cкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом. Об этом сообщается на странице в Twitter столичной полиции.
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В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
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В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Армия и оружие

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

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Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
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В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину

В Вологодском городском суде присяжные впервые вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве женщины.
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Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат

В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
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Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
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«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи

РИА Новости вчера в 23:29
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Новый Renault Sandero станет современным

Сообщается, что Dacia Sandero получит в третьем поколении новую платформу.
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Наблюдатели от России смогут участвовать в заседании суда по MH17

Наблюдатели от России и других стран смогут принять участие в судебном заседании по крушению малайзийского Boeing MH17.
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Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
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Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету

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Нападающий «Краснодара» Ари пропустит матч с «Хетафе» в Лиге Европы

"Краснодару" есть за кого сыграть в Испании — так прощаться с еврокубковым сезоном Ари точно не хотел.
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Первые шестерка распределит между собой медали и еврокубковые путевки, во второй и третьей будут определены команды, которые сыграют в элитной группе из 12 клубов на следующий сезон.
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