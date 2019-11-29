Футбол

ВедомостиВедомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Александр Мостовой – об увольнении Эмери: Все шло к тому, что его уберут

Советский спорт09:16

Эмери поменял куртку, чтобы не быть похожим на игроков «Айнтрахта»

Sport24.ruвчера в 16:27

Хватит это терпеть! Эмери уволен, команду принял игрок легендарного «Арсенала»

Матч ТВ07:39

Эмери – 4-й тренер «Арсенала», уволенный за последние 40 лет

Sports.ru07:08

Стало известно, сколько «Арсенал» выплатит Эмери за расторжение контракта

Спорт-Экспресс10:07

«Арсенал» уволил Эмери – кризис, конфликты и другие причины

Чемпионат07:47

Эмери уволен из «Арсенала»

Sport.ru05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:50, Ашберн

Унаи Эмери уволен из «Арсенала»: топ-клуб играет, как середняк

КП - Беларусь08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:50, Ашберн
Происшествия

На Лондонском мосту произошла стрельба

Вести.Ru 09:39
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости 09:45
Армия и оружие

Зеленский принял закон о воинских званиях по образцу НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
Газета.Ru 06:20
Армия и оружие

В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Lenta.ru 06:19
Общество

Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

REGNUM вчера в 21:04
Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ 26 ноября в 12:18
Космос

Пылевые бури выкачивают воду с Марса

Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Портал Поиск 06:27
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

Газета.Ru 06:54
Политика

Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Газета.Ru 09:44
Политика

В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии

РИА Новости 08:05
Политика

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
ТАСС 06:50
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 09:20
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском 08:24
Наука

Противовирусное лекарство сделало вирус гриппа устойчивее

Японские ученые обнаружили, что под действием недавно появившегося противовирусного препарата балоксавира вирус гриппа приобретает новую мутацию.
N+1 26 ноября в 07:06
Политика

Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
Известия 10:21
Общество

В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами

По данным газеты, мошенники делают вид, что забывают банковские карты в автомате, а затем говорят вынувшему ее человеку, что со счета списали определенную сумму, и требуют ее вернуть.
РИА Новости 07:16
Технологии

В России провели 5G-трансляцию хирургической операции

В России провели операцию на живом человеке с помощью 5G https://t.co/Z3wtg9AraP pic.twitter.com/jfknx1EVmW — Hi-Tech Mail.ru (@ht_mail_ru) 29 ноября 2019 г. Компании Huawei и «Билайн» с помощью сетей 5G организовали удаленный консилиум для поддержки двух хирургических операций, сообщает сайт Hi-Tech Mail.ru.
Плюс один +1 09:40
Авто

Hyundai установил рекорд дальности пробега для водородных машин

Швейцарский воздухоплаватель Бертран Пиккар установил рекорд по дальности пробега для водородных машин.
Motor 09:03
Экономика

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости 09:52
Общество

В Петербурге ограничили вход на станцию «Площадь Восстания»

АиФ Санкт-Петербург 10:15
Общество

Предупреждающее о приближении машин приложение появится в России

Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, оповещающее пешеходов в наушниках или со смартфоном о приближении автомобиля, будут тестировать уже в конце 2020 года, сообщил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.
ФАН вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина экстремально похудела после развода

Оксана Воеводина пострадала после развода с бывшим малайзийским монархом во всех отношениях, в том числе и в материальном.
Bimru.ru 09:31
Общество

Как мэр Кемерова объяснил покупку новогодней елки за 18 млн

РЕН ТВ вчера в 03:45
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета вчера в 16:20
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Единоборства

Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
ProstoProSport вчера в 09:42
Происшествия

СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:53
Политика

Мосгордума не приняла Алексея Навального

КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.
Коммерсантъ 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное