Футбол
Ведомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
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Происшествия
На Лондонском мосту произошла стрельба
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
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Общество
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Наука
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Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
Общество
В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами
По данным газеты, мошенники делают вид, что забывают банковские карты в автомате, а затем говорят вынувшему ее человеку, что со счета списали определенную сумму, и требуют ее вернуть.
Технологии
В России провели 5G-трансляцию хирургической операции
В России провели операцию на живом человеке с помощью 5G https://t.co/Z3wtg9AraP pic.twitter.com/jfknx1EVmW — Hi-Tech Mail.ru (@ht_mail_ru) 29 ноября 2019 г. Компании Huawei и «Билайн» с помощью сетей 5G организовали удаленный консилиум для поддержки двух хирургических операций, сообщает сайт Hi-Tech Mail.ru.
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Hyundai установил рекорд дальности пробега для водородных машин
Швейцарский воздухоплаватель Бертран Пиккар установил рекорд по дальности пробега для водородных машин.
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Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Общество
В Петербурге ограничили вход на станцию «Площадь Восстания»
Общество
Предупреждающее о приближении машин приложение появится в России
Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, оповещающее пешеходов в наушниках или со смартфоном о приближении автомобиля, будут тестировать уже в конце 2020 года, сообщил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.
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Оксана Воеводина пострадала после развода с бывшим малайзийским монархом во всех отношениях, в том числе и в материальном.
Общество
Как мэр Кемерова объяснил покупку новогодней елки за 18 млн
Спорт
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На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
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Единоборства
Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
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СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Политика
Мосгордума не приняла Алексея Навального
КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.