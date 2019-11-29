Футбол
Ведомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Авто
Владельцы Lada Granta чаще всех не платят автокредит
Как выяснилось, владельцы Lada Granta чаще всех не платят автокредит, при этом владельцы Nissan Almera, Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla оказались наиболее пунктуальными и вносят платежи регулярно и без задержек.
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В ДНР приняли закон о государственной границе
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Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
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Автоспорт
Боттас выиграл первую практику на Гран-при Абу-Даби
На автодроме "Яс Марина" в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся первый свободный заезд в рамках заключительного этапа чемпионата мира в классе "Формула-1" – Гран-при Абу-Даби.
Вести.Ru 05:50
Происшествия
Задержан глава налоговой службы Архангельска и НАО
Руководитель управления ФНС по Архангельской области Ненецкому автономному округу задержан, сообщили ТАСС в четверг в управлении СК РФ по Архангельской области и НАО.
ТАСС вчера в 14:02
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Эрдоган предложил проверить мозг Макрону
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга».
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Посольство Украины обратилось в Госдеп и Apple из-за Крыма
«Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:24
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой 02:28
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Сбербанк активизирует развитие исламского банкинга в РФ
Ранее со ссылкой на Ганеева сообщалось, что портфель Сбербанка в сфере исламского банкинга составляет 16 млрд. рублей, до конца года может вырасти еще на 4-5 млрд. рублей.
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Происшествия
В Москве эвакуировали пять судов из-за сообщений о минировании
В Москве эвакуировали пять судов после анонимного сообщения о минировании, передает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 07:55
Спорт
Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории
В результате проникновения в систему Московской лаборатории Родченков передал данные лаборатории в WADA.
Вести.Ru 07:51
Общество
Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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Политика
В Киеве назвали условия для заключения контракта на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об условиях, на которых может быть заключён контракт на транзит газа, пишет RT.
Ореанда-Новости 27 ноября в 10:41
Политика
Путин призвал вспомнить пособников нацистов
Глава государства попросил общественные организации по всей стране принять участие в подготовке к юбилею Великой Победы.
Российская газета 09:07
Общество
Минобороны Германии извинилось за публикацию фото формы вермахта
Минобороны Германии принесло извинения за публикацию в Instagram фотографии военной формы вермахта.
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Общество
Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар»
Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области.
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
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Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Газета.Ru 27 ноября в 16:02
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Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Коммерсантъ вчера в 20:28
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Создано антибактериальное покрытие для смартфонов
Специалисты из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали покрытие для смартфона на основе цинка, которое предупреждает появление жирных следов и защищает устройство от болезнетворных бактерий.
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Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
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Общество
Михалков хочет зарегистрировать бренд с образом Никиты Бесогона
Компания кинорежиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" требует в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отменить решение Роспатента, который в апреле отказал ей в регистрации товарного знака, содержащего изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона.
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