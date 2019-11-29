Футбол

ВедомостиВедомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
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Эмери уволен из «Арсенала»

Sport.ru05:00

У игроков «Арсенала» может появиться новый наставник

Inc-news.ruвчера в 09:33

Брэндан Роджерс — о возможной работе в «Арсенале»: «Если ваши дела идут хорошо, люди хотят отнять то, что вам нравится»

Спорт-Экспресс09:00

Эмери – 4-й тренер «Арсенала», уволенный за последние 40 лет

Sports.ru07:08

«Арсенал» уволил Эмери – кризис, конфликты и другие причины

Чемпионат07:47

Эмери поменял куртку, чтобы не быть похожим на игроков «Айнтрахта»

Sport24.ruвчера в 16:27

Хватит это терпеть! Эмери уволен, команду принял игрок легендарного «Арсенала»

Матч ТВ07:39
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Унаи Эмери уволен из «Арсенала»: топ-клуб играет, как середняк

КП - Беларусь08:39
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

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Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Ранее со ссылкой на Ганеева сообщалось, что портфель Сбербанка в сфере исламского банкинга составляет 16 млрд. рублей, до конца года может вырасти еще на 4-5 млрд. рублей.
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В Москве эвакуировали пять судов из-за сообщений о минировании

В Москве эвакуировали пять судов после анонимного сообщения о минировании, передает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 07:55
Спорт

Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории

В результате проникновения в систему Московской лаборатории Родченков передал данные лаборатории в WADA.
Вести.Ru 07:51
Общество

Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками

Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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В Киеве назвали условия для заключения контракта на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об условиях, на которых может быть заключён контракт на транзит газа, пишет RT.
Ореанда-Новости 27 ноября в 10:41
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ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

ТАСС 02:58
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Путин призвал вспомнить пособников нацистов

Глава государства попросил общественные организации по всей стране принять участие в подготовке к юбилею Великой Победы.
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Общество

Минобороны Германии извинилось за публикацию фото формы вермахта

Минобороны Германии принесло извинения за публикацию в Instagram фотографии военной формы вермахта.
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Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар»

Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области.
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Volvo представила гибридный XC60 для России

Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

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Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
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Компания кинорежиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" требует в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отменить решение Роспатента, который в апреле отказал ей в регистрации товарного знака, содержащего изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона.
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