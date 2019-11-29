Футбол

ВедомостиВедомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
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с чего всё началось
На сайте лондонского клуба
 сказано, что решение прекратить трудовые отношения с испанским специалистом и его штабом связано с неудовлетворительными результатами команды.
Спорт БИЗНЕС Online05:20

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Эмери – 4-й тренер «Арсенала», уволенный за последние 40 лет

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«Арсенал» объявил об отставке Эмери с фото стадиона

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Тренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Арсенал»

Свободная Прессавчера в 04:50

Эмери поменял куртку, чтобы не быть похожим на игроков «Айнтрахта»

Sport24.ruвчера в 16:27

У игроков «Арсенала» может появиться новый наставник

Inc-news.ruвчера в 09:33

«Арсенал» сопроводил новость об отставке Эмери фотографией стадиона

Чемпионат05:42

Новый кандидат на пост главного тренера «Арсенала»

Все про Спорт ру27 ноября в 09:21
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В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии

Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.
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Политика

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В пятницу профсоюзы поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем.
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Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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