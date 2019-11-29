Футбол
Ведомости«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба. «Решение принято из-за того, что результаты и показатели команды не достигли требуемого уровня», – уточняется в сообщении. Временно исполняющим обязанности клуба стал Фредрик Юнгберг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Происшествия
В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих
Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Политика
Мосгордума не приняла Алексея Навального
КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.
Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Общество
Роскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»
На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Политика
Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге
Президент Чехии Милош Земан выступил против памятника генералу Власову в Праге.
Энергетика
«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе
В третьем квартале избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет.
Единоборства
Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс
Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
Экономика
Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
Происшествия
СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика
Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
Политика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа
Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Игры
Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV
Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
Здоровье
Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств
Из российских аптек пропали зарубежные проверенные препараты для лечения больных редким и тяжелым заболеванием муковисцидоз.
Шоу-бизнес
Сестренка дочери Юлии Началовой вышла на свою первую прогулку
Сестренка дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку с братом.
Футбол
Румынская ведущая жеребьевки Евро-2020 лишила мужчин дара речи
В субботу, 30 ноября, в Бухаресте пройдет жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Общество
Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России
Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Футбол
Экс-игрок «Арсенала»: «Локо» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ
Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча Лиги чемпионов с "Локомотивом" в сезоне-2003/04 в московский отель к игрокам приехали топ-модели, чтобы утомить команду.
Политика
Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»
Позже Витренко заявил, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новых сигналах о продвижении переговоров США и Китая, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.
Транспорт
В Москве завершили создание автодороги «Северо-Западная хорда»
Мэр Москвы Сергей Собянин дал в пятницу старт автомобильному движению по новому балочному мосту через шлюз № 9 Канала имени Москвы, что фактически стало завершением создания Северо-Западной хорды (СЗХ).
Гаджеты
Бюджетный флагман Xiaomi Redmi K20 сняли с продаж
Известно, что уже через несколько дней компания покажет новый смартфон Redmi K30, который и заменит бюджетный флагман Redmi K20.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
Гаджеты
В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10
Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.