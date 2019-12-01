Завершились два матча 14-го тура чемпионата Англии. Результаты обеих встреч ничейные. Лондонский «Арсенал» на выезде не смог одолеть «Норвич».

«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»

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