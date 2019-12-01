Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»
Завершились два матча 14-го тура чемпионата Англии. Результаты обеих встреч ничейные. Лондонский «Арсенал» на выезде не смог одолеть «Норвич».
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Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Происшествия
В Киеве совершили покушение на депутата областного совета
Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
Футбол
Фанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу
Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Экспресс на КХЛ от 02.12.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на хоккей из трех событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл финальный этап «Формулы-1» в Абу-Даби
Британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes одержал победу в финальном, 21-м Гран-при чемпионата «Формула-1» на трассе в Абу-Даби.
Футбол
«Лестер» вырвал победу над «Эвертоном» и продолжает идти вторым
Гол засчитали после обращения к ВАР. «Лестер» продолжает идти вторым.
Гаджеты
Джонатан Айв ушел с поста главного дизайнера Apple
Кино
Пугачева ждет приглашения от Михалкова на роль комической старухи
Певица Алла Пугачева во время интервью в программе «Время» на Первом канале заявила ведущему Кириллу Клейменову, что режиссер Никита Михалков давно обещает снять фильм, где она будет в главной роли.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Воеводина заявила в полицию на экс-короля Малайзии
Политика
Зеленский поздравил Украину с годовщиной референдума о независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Политика
Корбин заявил о необходимости деэскалации конфликта НАТО с Россией
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин поддерживает стремление французского лидера Эммануэля Макрона добиться реформ в НАТО и положить конец противостоянию между альянсом и Россией.
Происшествия
В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом
Правительство Забайкальского края обнародовало список из 15 человек, погибших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
Космос
Астрономы измерили длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым удалось дать оценку длины хвоста кометы, четко видимого на снимке, — она составляет около 160 тысяч километров, что в 14 раз больше размера Земли.
Общество
Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
Общество
«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей
Стоимость новой рекламной кампании «Почты России» составит не менее 443 миллионов рублей.
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Армия и оружие
В Арктике впервые прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
По полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты, успешно произведён удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Хоккей
Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне
Происшествия
Пассажирский самолет обстреляли в Камеруне
Лайнер авиакомпании Cameroon Airlines попал под обстрел вблизи аэропорта города Баменда на северо-западе Камеруна.
Авто
Назвали изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.