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Матч ТВМатч ТВ«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед — Арсенал
сегодня
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Лондонцы в преддверии игры напомнили болельщикам в Twitter гол Андрея Аршавина в ворота их будущего соперника. Российский хавбек забил "МЮ" в матче 2009 года, в котором канониры проиграли со счетом 1:2. Аршавин провел за "Арсенал" 144 матча, в которых забил 31 гол.
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