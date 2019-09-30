Футбол
Матч ТВ«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Лондонцы в преддверии игры напомнили болельщикам в Twitter гол Андрея Аршавина в ворота их будущего соперника. Российский хавбек забил "МЮ" в матче 2009 года, в котором канониры проиграли со счетом 1:2. Аршавин провел за "Арсенал" 144 матча, в которых забил 31 гол.
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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч АПЛ 30 сентября 2019 года
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