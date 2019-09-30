Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед — Арсенал
сегодня
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Манчестер Юнайтед
Предварительная расстановка 4‑5‑1
1
Де Хеа
  
29
Уан-Биссака
  
2
Линделёф
  
5
Магуайр
  
18
Янг
  
15
Перейра
  
6
Погба
  
8
Мата
  
39
Мактомини
  
21
Джеймс
  
14
Лингард
  
1
Лено
  
21
Чемберс
  
5
Папастатопулос
  
23
Луиз
  
31
Колашинац
  
11
Торрейра
  
34
Джака
  
8
Себальос
  
29
Гендузи
  
19
Пепе
  
14
Обамеянг
  
Арсенал
Предварительная расстановка 4‑3‑1‑2
Лондонцы в преддверии игры напомнили болельщикам в Twitter гол Андрея Аршавина в ворота их будущего соперника. Российский хавбек забил "МЮ" в матче 2009 года, в котором канониры проиграли со счетом 1:2. Аршавин провел за "Арсенал" 144 матча, в которых забил 31 гол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вспоминая битвы Фергюсона и Венгера: как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» докатились до такой жизни

Евро-футбол.ру00:15

Унаи Эмери: «Между „Манчестер Юнайтед“ и „Арсеналом“ особая война»

Спорт-Экспрессвчера в 23:40

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал», 30 сентября, прогноз на матч АПЛ

Чемпионатвчера в 05:45

«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВвчера в 18:27

«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». Прогноз и ставка на матч 7-го тура АПЛ 2019/20

ODDS.ruвчера в 13:52

«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RUвчера в 18:27

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: прогноз на футбол от Ровшана Аскерова

Legalbet27 сентября в 09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Технологии

Ученые АлтГТУ предложили новые технологии для решения проблем дефицита белкового питания

Как отмечают ученые АлтГТУ, какой-то общей, стандартной технологической схемы получения растительных аналогов традиционных молочных и мясных продуктов не существует, каждое предприятие использует свой набор сырья и применяет свои технологические приемы.
КП - Барнаул вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие

Британия прибывает в состоянии войны из-за кибератак

Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно прибывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Общество

Россияне назвали субъективный порог бедности

Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей.
BFM.ru 01:48
Экономика

Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.
Газета.Ru 01:23
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru вчера в 19:45
Политика

Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия

В Уфе после занятий физкультурой скончался студент

Пока известно, что студент почувствовал себя плохо во время занятий физкультурой.
Российская газета 02:45
Общество

Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

РИА Новости 03:27
Футбол

«Спартак» отправил Олега Кононова в отставку

Под руководством белорусского тренера назначенного на пост московского клуба 12 ноября 2018 года, «Спартак» сыграл 27 матчей в РПЛ и сумел набрать лишь 54,32% очков от возможных.
Bethub.org вчера в 16:44
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге после столкновения с птицами

Известия 03:33
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В российской столице и в области вводится "желтый" уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru 01:22
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК вчера в 04:55
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ

RT на русском 02:02
Шоу-бизнес

Рики Мартин станет отцом в четвертый раз

Woman.ru вчера в 15:13
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро

Утром 30 сентября рубль укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Московский Комсомолец 03:14
Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК вчера в 17:02
Общество

В России введут электронные права

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Армия и оружие

Американских наемников на Донбассе обвинили в двойном убийстве в США

Двух бывших американских солдат, которых когда-то называли "героями" за участие в качестве наемников в боевых действиях на стороне украинских неонацистских военизированных формирований на Донбассе, обвинили в двойном убийстве и грабеже в США.
Российская газета 01:40
Политика

Премьер Украины пообещал подписать новую программу с МВФ в декабре

Премьер-министр Украины Гончарук заявил в Facebook, что новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом будет подписана в декабре этого года.
ИА Новороссия 02:59
Футбол

«Ротор» забил пять мячей и победил «СКА-Хабаровск» в Волгограде

Волгоградская правда вчера в 12:24
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru 28 сентября в 22:58
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика

Джулиани обсуждал с Помпео встречу с помощником президента Украины

Адвокат президента США Рудольф Джулиани обсуждал с госсекретарем Майком Помпео свою встречу с помощником украинского президента Андреем Ермаком.
Известия вчера в 21:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное