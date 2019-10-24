Футбол
Советский спорт«Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш»
У португальского клуба отличились Маркус Эдвардс (8) и Бруно (36). После этой игры Арсенал, имея в активе девять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы F. Витория, проиграв все три матча, занимает четвертое место.
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Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Российская газета вчера в 06:27
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
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Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат 11:18
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Общество
Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM 10:37
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
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«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance
Bookmaker-ratings.ru 09:36
Общество
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
РИА Новости 09:05
Общество
Вышла Call of Duty: Modern Warfare
Купить Call of Duty: Modern Warfare на Playstation 4 в России можно с помощью нашего гайда.
Cyber.sports.ru 03:16
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие
СМИ опубликовали карту боевых действий в Латакии
NewInform вчера в 14:32
Наука
Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество
Французские ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество.
РЕН ТВ 23 октября в 08:47
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ 10:05
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Кино
Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат
Ревизор.ру вчера в 04:03
Общество
В Макгрегора бросили бутылку во время открытой тренировки в Москве
Вечерняя Москва 11:17
Энергетика
«Газпром» спрогнозировал прирост запасов газа на шельфе Арктики
«Газпром» ожидает прирост запасов природного газа на арктическом шельфе в размере 1,5 млрд т условного топлива до 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статью генерального директора ООО «Газпром геологоразведка» Всеволода Черепанова в корпоративном журнале.
РБК 11:42
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
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Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал участника ДТП, в котором пострадали семь пешеходов
В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе водитель "Рено": женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Интерфакс - Россия 11:50
Здоровье
Назван лучший фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Суть событий 23 октября в 08:14
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин изобличил украинских радикалов в преступных планах.
Журналистская правда 11:50
Общество
В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда».
RT на русском 10:09
Политика
Зеленский решил урезать содержание чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.
Вести.Ru 10:15
Общество
Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19