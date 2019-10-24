Футбол
Советский спорт«Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш»
У португальского клуба отличились Маркус Эдвардс (8) и Бруно (36). После этой игры Арсенал, имея в активе девять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы F. Витория, проиграв все три матча, занимает четвертое место.
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«Арсенал» победил «Виторию» в матче ЛЕ благодаря дублю Пепе в концовке встречи
RT на русскомвчера в 16:55
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