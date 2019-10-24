Футбол
Советский спорт«Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш»
У португальского клуба отличились Маркус Эдвардс (8) и Бруно (36). После этой игры Арсенал, имея в активе девять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы F. Витория, проиграв все три матча, занимает четвертое место.
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«Арсенал» победил «Виторию» в матче ЛЕ благодаря дублю Пепе в концовке встречи
RT на русскомвчера в 16:55
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Коммерсантъ 10:34
Общество
«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами
Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
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Тарантас Ньюс вчера в 08:52
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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В России за полцены продают путевки в Турцию
В нашей стране туроператоры начали предлагать путевки в Турцию на лето следующего года со скидкой до пятидесяти процентов – такие скидки продлятся максимум до конца ноября, после цены начнут расти Практически все крупные туристические компании в нашей стране или уже начали продавать туры в Турцию с огромными скидками, или приступят к этому совсем скоро.
U74.Ru 05:33
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
ТАСС вчера в 13:48
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
REGNUM 06:53
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Здоровье
В Минздраве рассказали о смертности от туберкулёза в России
Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своём аккаунте в Telegram рассказал о смертности от туберкулёза в России.
RT на русском 13:06
Происшествия
Задержанного в Пулково американца выдворили из России по решению суда
Гражданин США Алет Тэрада, задержанный в петербургском аэропорту "Пулково" по подозрению в сбыте наркотиков у себя на родине, выдворен из России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
РИА Новости 13:21
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Вести.Ru 10:02
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Армия и оружие
Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы
Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные.
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"Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в распоряжении правительства, подписанном 24 октября премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Российская газета 14:30
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Страдающей раком Заворотнюк оказали непосильную помощь в излечении
Актрису Анастасию Заворотнюк очень поддерживают жители России с онкологическим заболеванием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Наука
Ученые выяснили, когда млекопитающие «вышли из тени» динозавров
Млекопитающие начали колонизировать Землю и заметно увеличились в размерах меньше чем за миллион лет после того, как вымерли все крупные динозавры и другие представители мезозойской фауны.
ТАСС Наука 10:23
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Канье Уэст выпустил религиозный альбом Jesus is King
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Магнитная буря обрушилась на Землю
Южноуральцы могут ощущать на себе воздействие слабой геомагнитной бури уровня G1 в пятницу, 25 октября – магнитосфера земли, по данным лаборатории астрономии Солнца ФИАН, возмущенная, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Общество
Строители показали Крымский мост с подсветкой
В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
РБК 14:48