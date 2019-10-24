Лондонский "Арсенал" обыграл "Виторию Гимарайнш" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Англии, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Николя Пепе, также отличился Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш» в матче Лиги Европы

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