Футбол
Газета.Ru«Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш» в матче Лиги Европы
Лондонский "Арсенал" обыграл "Виторию Гимарайнш" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Англии, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Николя Пепе, также отличился Габриэл Мартинелли.
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«Арсенал» вырвал победу в матче с «Виторией» благодаря двум голам Пепе со штрафных
Sport24.ruвчера в 16:52
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