Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш» в матче Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" обыграл "Виторию Гимарайнш" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Англии, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Николя Пепе, также отличился Габриэл Мартинелли.
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Дубль Пепе принес «Арсеналу» победу над «Виторией Гимарайнш» в Лиге Европы

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В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

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В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

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