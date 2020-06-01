Общество
Газета.Ru«Арсенал» выступил против расизма
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«Мы поддерживаем наших темнокожих игроков». Лондонский «Арсенал» выступил против расизма
Sport24.ruвчера в 10:27
Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России
DP.RU01 июня в 11:10
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Недвижимость
Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке
Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля.
РБК 00:30
Здоровье
Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице
Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru вчера в 21:09
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер H5
Китайская компания показала официальные изображения новой модели, которую ранее считали преемником Haval H5.
SpeedMe вчера в 03:02
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
Общество
Онищенко выступил против тотальной вакцинации общества
Онищенко уверен, вакцина необходима обществу.
ИА Красная Весна вчера в 11:53
Происшествия
Медведица попала под поезд в Чунском районе
Медведица, которая шла с тремя медвежатами вдоль железнодорожных путей, попала под поезд в районе поселка Таргиз Чунского района.
Weacom.ru вчера в 23:39
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
В ночь на среду по московскому времени на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года выросла на 1,31 процента и составила 40,09 доллара за баррель.
Вести.Ru 00:48
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily вчера в 03:19
Происшествия
Названа вероятная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске
Известия вчера в 07:15
Армия и оружие
Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 00:32
Политика
МИД Франции высказался о возможном участии России в G7
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал российского коллегу Владимира Путина о своей идее провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
РИА Новости вчера в 18:01
Армия и оружие
Уничтожение сирийского Т-72 в Дамаске попало на видео
В распоряжении ресурса Avia.pro оказалась видеозапись, опубликованная боевиками одной из сирийских террористических группировок, на которой запечатлено уничтожение сирийского танка Т-72 в Дамаске.
Avia.pro вчера в 18:36
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru вчера в 03:30
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Гаджеты
Появились подробности о новой Android TV-приставке Google, которая заменит Chromecast
В распоряжении ресурса XDA Developers оказались рендеры нового Android TV-устройства с кодовым именем Sabrina.
3DNews вчера в 18:41
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Российская газета вчера в 05:08
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны.
РБК вчера в 23:35
Общество
В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны
Салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны площадью до 400 кв. м и с отдельным входом могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.
Ведомости 01 июня в 15:45
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 01 июня в 05:49
Общество
На Навального написали заявление из-за «оскорбления ветерана»
Московский Комсомолец вчера в 10:04
Экономика
Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»
При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Происшествия
На Колыме выявили два новых очага COVID-19
В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.
Российская газета вчера в 20:54
Космос
К Земле подлетает потенциально опасный астероид
К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что туристы отказываются от забронированных поездок в Сочи из-за новых правил при заселении, введенных из-за пандемии коронавируса.
Дождь вчера в 14:06
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 01 июня в 07:05