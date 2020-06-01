Общество

Газета.RuГазета.Ru«Арсенал» выступил против расизма

Лондонский "Арсенал" выступил против проявлений расизма.
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«Арсенал» выступил против расизма

Газета.Ruвчера в 10:58

«Мы поддерживаем наших темнокожих игроков». Лондонский «Арсенал» выступил против расизма

Sport24.ruвчера в 10:27

«Арсенал» о гибели Джорджа Флойда: «Мы против расизма»

Sports.ruвчера в 09:18

Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России

DP.RU01 июня в 11:10

Эрдоган осудил убийство Джорджа Флойда

Московский Комсомолец Турция01 июня в 02:48
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Недвижимость

Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке

Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля.
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Здоровье

Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице

Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер H5

Китайская компания показала официальные изображения новой модели, которую ранее считали преемником Haval H5.
SpeedMe вчера в 03:02
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Гаджеты

В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung

Согласно Ice Universe, телефоны Samsung особенно подвержены риску, пользователь определенно не рекомендует устанавливать такие обои на свои гаджеты.
Evo-rus.com 31 мая в 15:10
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Общество

Онищенко выступил против тотальной вакцинации общества

Онищенко уверен, вакцина необходима обществу.
ИА Красная Весна вчера в 11:53
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Происшествия

Медведица попала под поезд в Чунском районе

Медведица, которая шла с тремя медвежатами вдоль железнодорожных путей, попала под поезд в районе поселка Таргиз Чунского района.
Weacom.ru вчера в 23:39
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

В ночь на среду по московскому времени на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года выросла на 1,31 процента и составила 40,09 доллара за баррель.
Вести.Ru 00:48
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

Евразия Daily вчера в 03:19
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Происшествия

Названа вероятная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Известия вчера в 07:15
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Армия и оружие

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 00:32
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Политика

МИД Франции высказался о возможном участии России в G7

Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал российского коллегу Владимира Путина о своей идее провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
РИА Новости вчера в 18:01
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Армия и оружие

Уничтожение сирийского Т-72 в Дамаске попало на видео

В распоряжении ресурса Avia.pro оказалась видеозапись, опубликованная боевиками одной из сирийских террористических группировок, на которой запечатлено уничтожение сирийского танка Т-72 в Дамаске.
Avia.pro вчера в 18:36
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru вчера в 03:30
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Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
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Гаджеты

Появились подробности о новой Android TV-приставке Google, которая заменит Chromecast

В распоряжении ресурса XDA Developers оказались рендеры нового Android TV-устройства с кодовым именем Sabrina.
3DNews вчера в 18:41
Политика

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Российская газета вчера в 05:08
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Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны.
РБК вчера в 23:35
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Общество

В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны

Салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны площадью до 400 кв. м и с отдельным входом могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.
Ведомости 01 июня в 15:45
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Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия вчера в 08:24
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Музыка

Зрители выбрали победителей Евровидения-2020

Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 01 июня в 05:49
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Общество

На Навального написали заявление из-за «оскорбления ветерана»

Московский Комсомолец вчера в 10:04
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Экономика

Завадский — РБК: «С иностранным акционером „Смешарики“ не станут другими»

При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
РБК 00:00
Происшествия

На Колыме выявили два новых очага COVID-19

В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.
Российская газета вчера в 20:54
Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
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Общество

Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
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Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что туристы отказываются от забронированных поездок в Сочи из-за новых правил при заселении, введенных из-за пандемии коронавируса.
Дождь вчера в 14:06
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Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип

Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 01 июня в 07:05
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