Недвижимость Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля.

Авто Бренд Haval показал новый кроссовер H5 Китайская компания показала официальные изображения новой модели, которую ранее считали преемником Haval H5. 8

Происшествия Медведица попала под поезд в Чунском районе Медведица, которая шла с тремя медвежатами вдоль железнодорожных путей, попала под поезд в районе поселка Таргиз Чунского района. 1

Энергетика Цена нефти Brent превысила $40 за баррель В ночь на среду по московскому времени на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года выросла на 1,31 процента и составила 40,09 доллара за баррель. 106

Политика МИД Франции высказался о возможном участии России в G7 Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал российского коллегу Владимира Путина о своей идее провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея. 3

Политика Мантуров назвал преимущества России перед другими странами У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. 819

Гаджеты Появились подробности о новой Android TV-приставке Google, которая заменит Chromecast В распоряжении ресурса XDA Developers оказались рендеры нового Android TV-устройства с кодовым именем Sabrina.

Политика США начали расследование импорта ванадия из России и Китая Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны. 2

Общество В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны Салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны площадью до 400 кв. м и с отдельным входом могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева. 134

Музыка Зрители выбрали победителей Евровидения-2020 Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн. 188

Происшествия На Колыме выявили два новых очага COVID-19 В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 307

Общество Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter. 54

Происшествия МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин. 173