Футбол
РИА НовостиАршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, а за ними очередь
Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре столицы, произошедшие в октябре 2018 года, отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (братья Кокорины).
Читать в источнике
Оценить
Рад за Сашу Кокорина, что нашел работу, и Пашу Мамаева. Знаете, вот за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь... Они весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать. Это говорит об уровне других футболистов, которые тренировались целый год, а очередь за теми, кто вышел из тюрьмы.
— Андрей Аршавин, российский футболистБомбардир.ру 12:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался в дилерские салоны
Новые автомобили вчера в 23:09
Авто
Chevrolet Niva получила новую дешевую комплектацию
Цена Chevrolet Niva SL начинается от 523 800 рублей, такая версия доступна в единственном цвете «Айсберг» (белый неметаллик) с неокрашенными передними бамперами и штампованными колесами черного цвета.
Тарантас Ньюс вчера в 03:27
Футбол
Леонид Слуцкий произвел фурор на голландском телевидении
На днях Слуцкий сходил на вечернее шоу на местном телевидении (а-ля наш «Вечерний Ургант») и зажег там так, что восторженные комментарии летят в его адрес до сих пор, и не только в инстаграме Леонида Викторовича.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Общество
В России запретят курить на балконе
Изменение Правил противопожарного режима в России предполагает запрет на использование открытого огня в жилых помещениях и на балконах.
Medical Note вчера в 00:41
Политика
Медведчук обвинил Волкера в непрофессионализме и вредительстве
Отставку Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 28 сентября назвал результатом «непрофессионализма» и «откровенного вредительства», передает «112 Украина».
REGNUM 17:22
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Экономика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 13:05
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 15:46
Шоу-бизнес
Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU вчера в 01:02
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Футбол
«Локомотив» оказался сильнее «Зенита»
Вести.Ru 14:06
Происшествия
В США неизвестный мужчина напал с ножом на людей в торговом центре
Пять человек пострадали в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, в торговом центре в Балтиморе штата Мэриленд (США).
РБК 17:15
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В каждом матче 4 на 1, один игрок Mastermind отслеживает четырех выживших через сеть камер безопасности, оставаясь на шаг впереди, чтобы предотвратить их побег.
Srnsk вчера в 14:12
Футбол
Футболисты «Монако» разгромили «Брест»
В Монако завершилась встреча восьмого тура чемпионата Франции между одноименной командой и "Брестом".
Вести.Ru 17:10
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке,передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:42
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода всех иностранных войск со своей территории
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Гаджеты
Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа
По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.
Ferra 06:08
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).
Актуальные Новости 26 сентября в 08:02