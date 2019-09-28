Рад за Сашу Кокорина, что нашел работу, и Пашу Мамаева. Знаете, вот за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь... Они весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать. Это говорит об уровне других футболистов, которые тренировались целый год, а очередь за теми, кто вышел из тюрьмы.

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре столицы, произошедшие в октябре 2018 года, отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев (братья Кокорины).

Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, а за ними очередь

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