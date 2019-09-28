«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Аршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь

Футбол Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» Руководство московского "Спартака" приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова после четвертого поражения подряд в РПЛ.

Общество Участники конкурса «Цифровой прорыв» установили рекорд Гиннесса Участники конкурса установили новый мировой рекорд – одновременно на площадке работали свыше 3000 ИТ-специалистов из 77 регионов России.

Политика Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.

Политика Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Экономика Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату.

Музыка Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М» 28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при России Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».

Общество В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Происшествия В Татарстане парень с девушкой насиловали мужчин в сауне Прокуратура Набережных Челнов в Татарстане утвердила обвинительное заключение против пары, которая в целях жантажа и вымогательства денежных средств насиловала ходивших в сауну мужчин, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.

Армия и оружие Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр» Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.

Гаджеты Sony готовит к выходу новый флагман Xperia на базе Snapdragon 865 Судя по обнаруженным данным на сервере Sony Mobile, Sony разрабатывает новый флагман Xperia.

Политика Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).

Шоу-бизнес Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.

Экономика Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.

Космос Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Театры Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.

Политика Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.

Автоспорт В Ferrari назвали причину схода Феттеля Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода, и ответил, почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .

Экономика Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.