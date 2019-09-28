Футбол
Нева СпортАршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь
«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели «Доширак» и печеньки, а за ними очередь
Чемпионатвчера в 12:39
Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели „Доширак“ и печеньки, а теперь за ними очередь из клубов»
Евро-футбол.рувчера в 13:09
Аршавин: «Очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других российских футболистов»
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Андрей Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, час в день гуляли, а теперь за ними очередь
Советский спортвчера в 16:10
Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать»
Спорт-Экспрессвчера в 11:53
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Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
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В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
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Московский Комсомолец 09:40
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Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
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Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии
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Газета.Ru вчера в 07:41