«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Аршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Шоу-бизнес Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».

Происшествия В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29 В субботу, 28 сентября, истребитель МиГ-29 ВВС Словакии потерпел крушение близ города Злате-Моравце, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Армия и оружие Авианосец США попал в «ловушку» в Южно-Китайском море Американский авианосец военно-морских сил Ronald Reagan попал в китайскую "ловушку", когда проплывал в Южно-Китайском море по пути на Филиппины.

Шоу-бизнес Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.

Происшествия В украинских Черновцах родились сиамские близнецы На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.

Политика Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Космос Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).

Происшествия Воры в законе собрались вывезти криминальную кассу из России Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в другую страну, пишут СМИ.

Технологии Huawei запустит видеосервис в России Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.

Наука Частицы пластика обнаружили в чайных пакетиках Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.

Единоборства Bellator 228: Мусаси победил Мачиду раздельным решением судей В главном бою вечера Гегард Мусаси одолел Лиото Мачиду раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).

Авто Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд Шведский гиперкар Koenigsegg Regera установил новый мировой рекорд по разгону до 400 км/ч с последующей полной остановкой.

Космос Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.

Религия Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ "Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова в роли модели покорила Париж Фото: дефиле Светланы Ходченковой в Париже И совершенно естественным выглядит то, что наша знаменитость заработала массу комплиментов и от публики, и от специалистов, и от репортеров, и от армии своих приверженцев.

Футбол «Монако» с Головиным обыграл «Брест» Монако дома крупно обыграл Брест 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

Экономика Глава BP Роберт Дадли планирует покинуть свой пост, пишут СМИ Глава британской нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли намерен уйти со своей должности в течение года.