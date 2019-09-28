Футбол

Нева СпортНева СпортАршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь

«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Андрей Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, час в день гуляли, а теперь за ними очередь

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Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать»

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
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