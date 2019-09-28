Футбол
Нева СпортАршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь
«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Рад за Сашу Кокорина, что нашел работу, и Пашу Мамаева. Знаете, вот за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь... Они весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать. Это говорит об уровне других футболистов, которые тренировались целый год, а очередь за теми, кто вышел из тюрьмы.
— Андрей Аршавин, российский футболистБомбардир.ру вчера в 12:43
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Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели «Доширак» и печеньки, а за ними очередь
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Аршавин: «Очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других российских футболистов»
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