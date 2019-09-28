Футбол

Нева СпортНева СпортАршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь

«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Читать в источнике
Комментировать
Андрей Аршавин
Рад за Сашу Кокорина, что нашел работу, и Пашу Мамаева. Знаете, вот за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь... Они весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать. Это говорит об уровне других футболистов, которые тренировались целый год, а очередь за теми, кто вышел из тюрьмы.
— Андрей Аршавин, российский футболистБомбардир.ру вчера в 12:43

Подробнее о событии

Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели «Доширак» и печеньки, а за ними очередь

Чемпионатвчера в 12:39

Аршавин: очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других игроков

Газета.Ruвчера в 13:14

Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели „Доширак“ и печеньки, а теперь за ними очередь из клубов»

Евро-футбол.рувчера в 13:09

Аршавин: «Очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других российских футболистов»

Sport24.ruвчера в 12:41

Андрей Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, час в день гуляли, а теперь за ними очередь

Советский спортвчера в 16:10

Андрей Аршавин: «Очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других российских футболистов»

Sports.ruвчера в 12:16

Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать»

Спорт-Экспрессвчера в 11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:14, Вашингтон
Наука

Частицы пластика нашли в чайных пакетиках

Москва 24 вчера в 21:23
Происшествия

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
РИА Новости вчера в 14:42
Происшествия

В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru вчера в 20:28
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Здоровье

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском вчера в 20:42
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Общество

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
Гаджеты

Gartner: на рынке смартфонов и компьютеров в 2019 году ожидается спад

Поставки персональных компьютеров в нынешнем году упадут на 1,5 % по сравнению с 2018-м и составят приблизительно 255,7 млн штук.
3DNews 27 сентября в 04:40
Происшествия

В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Политика

Зеленский ценит вклад канцлера ФРГ в урегулирование на Украине

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - проводит слова главы украинской дипмиссии в Германии немецкое издание Der Spiegel.
Московский Комсомолец вчера в 17:05
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Политика

В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Известия вчера в 21:37
Наука

Ученые выяснили, что препятствует появлению рака

Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей вчера в 10:36
Космос

Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship

Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости вчера в 21:54
Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

Российская газета вчера в 14:23
Происшествия

Подросток в Дагестане организовал убийство отца

Известия вчера в 17:58
Футбол

Ростов — Динамо 3:0

Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Футбол

«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА

RT на русском вчера в 04:59
Происшествия

Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом

По предварительным данным, столкновения автомобилей произошли в одиннадцатом часу вечера из-за образовавшейся на асфальте гололедицы.
Телеканал ОТВ вчера в 23:20
Здоровье

Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита

Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum 27 сентября в 07:26
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК вчера в 07:33
Политика

Помпео подтвердил Лаврову непричастность к невыдаче виз дипломатам

По словам главы МИД РФ, Помпео подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к данному инциденту.
Вечерняя Москва 27 сентября в 17:21
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости 27 сентября в 19:13
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное