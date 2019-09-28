«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Аршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь

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