Футбол

Нева СпортНева СпортАршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь

«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Андрей Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, час в день гуляли, а теперь за ними очередь

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Аршавин: очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других игроков

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