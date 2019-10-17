Футбол

ЧемпионатЧемпионатАршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА

30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
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Аршавин и Смертин стали участниками обучающей программы УЕФА

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