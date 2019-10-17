Футбол
ЧемпионатАршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА
30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Космос
SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников
Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Хоккей
Тарасенко оперся на кресло Трампа во время фотосъемки в Белом доме
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемых в убийстве девушки из Екатеринбурга
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной.
Транспорт
ГИБДД намерена заменить дорожные камеры-треноги на новые устройства
Общество
Финляндия намерена выдавать Шенген на пять лет «надёжным» туристам
Россияне, имеющие выданные Финляндией двухлетние мультивизы, смогут претендовать на получение Шенгена на пятилетний срок.
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
Следователи на Сахалине хотят заняться делом об избиении школьницы одноклассниками, а также проверят руководство образовательного учреждения на халатность, сообщает СК РФ.
Происшествия
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
Политика
Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров
Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.
Технологии
В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер»
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
Политика
Член СПЧ Меркачева заявила, что Федотов уходит с поста главы совета
Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов покидает свой пост в связи с достижением предельного возраста, сообщила РИА Новости член совета Ева Меркачева.
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
Технологии
Минтранс зондирует частоты для беспилотного метро
Минтранс просит ГКРЧ выделить частоты совместному предприятию структур Игоря Ротенберга, «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» для развития системы для беспилотного транспорта, в том числе метро без машинистов.
Единоборства
Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве
Общество
Россиянам пообещали «пожилое» бабье лето
Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре — зрелое, а это можно назвать «пожилым» бабьим летом, — заявила она в беседе с ТАСС.
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
Футбол
Стоичков призвал исключить болгарские клубы из еврокубков на пять лет
Звезда мирового футбола, бывший игрок Христо Стоичков выступил с предложением исключить болгарские футбольные клубы на пять лет из еврокубков из-за расистского поведения болельщиков.
Общество
В Киеве «заминировали» суд, который решает дальнейшую судьбу Приватбанка
Хозяйственный суд Киева, который рассматривает дело о законности национализации Приватбанка и сегодня, 17 октября, мог озвучить свой вердикт, «заминировали» перед заседанием.
Шоу-бизнес
Ягудин показал трогательное фото с Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурном катанию, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин опубликовал фотографию со своей женой Татьяной Тотьмяниной, которая находится в одной из столичных больниц.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон рассказала всю правду о романе с Брэдом Питтом
Сложность ситуации состояла в том, что о романе Терон с Питтом писали так много, что просто ответить «нет» было невозможно.
Экономика
В мэрии Екатеринбурга объяснили, зачем повышать налог на имущество
Комиссия мэрии Екатеринбурга по бюджету и экономической политике вынесла на рассмотрение гордумы изменения в расчетах налога на имущество физических лиц.