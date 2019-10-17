Футбол
ЧемпионатАршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА
30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
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Общество
Из-за пенсионной реформы численность сотрудников МВД сократилась
Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
МонаВиста вчера в 10:23
Армия и оружие
Асад пообещал противостоять агрессии Турции в Сирии
Сирия будет всеми законными методами противостоять агрессии Турции, которая проводит военную операцию на северо-востоке страны.
РБК 12:36
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Происшествия
Около 2 тыс человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за возгорания
Около двух тысяч человек эвакуировали из ТРК "Гранд Каньон" в Петербурге из-за возгорания электровентилятора на кровле, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 11:47
Политика
Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.
РБК 09:16
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru 15 октября в 08:45
Гаджеты
Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
MobiDevices 15 октября в 11:25
Политика
Британия рассчитывает после Brexit заключить с ЕС торговую сделку
Великобритания стремится выйти из Евросоюза с таким соглашением, которое позволит Лондону в будущем заключить с Брюсселем сделку о свободной торговле.
ТАСС 04:36
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Армия и оружие
Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3
Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.
Военное обозрение 05:59
Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%; Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика); Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января — сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.
РБК 10:56
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Культура
Сериал «Сваты» изменит название после массового ухода актёров
Сериал «Сваты» будет выходит под другим название из-за того, что из проекта массово ушли актёры, пишет News.ru.
Ореанда-Новости 11:51
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Super.ru 10:50
Авто
В России начали выпускать кроссоверы Haval F7x
Компания Haval объявила о начале российского производства купеобразных паркетников F7x, хотя на складе готовой продукции тульского завода эти машины были замечены еще месяц назад.
Авторевю вчера в 11:59
Происшествия
Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла
Пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. Об этом сообщает портал Business Insider.
Lenta.ru 15 октября в 16:22
Спорт
Двукратный олимпийский призер Смирнов умер на 63-м году жизни
Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов умер в среду, 16 октября, на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
Спорт-Экспресс 11:32
Музыка
На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России
Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru вчера в 08:38
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Футбол
Тиль остался недоволен московским пробками
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль остался недоволен загруженностью автодорог столицы.
Sportbox.RU 07:57
Армия и оружие
Истребитель Су-30 разбился в Венесуэле
В штате Гуарико в центральной части страны потерпел катастрофу венесуэльский истребитель Су-30.
News.ru 04:29
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском 06:13
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru 11:43
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Политика
В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
РБК 13:04