30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).

Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА

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Армия и оружие Асад пообещал противостоять агрессии Турции в Сирии Сирия будет всеми законными методами противостоять агрессии Турции, которая проводит военную операцию на северо-востоке страны.

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Политика Бортников сообщил об информации из США о готовящихся терактах в России Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что недавно США предоставили России информацию о конкретных лицах, готовящих теракты на территории страны, передает ТАСС.

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Гаджеты Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.

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Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Армия и оружие Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3 Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.

Экономика Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%; Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика); Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января — сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.

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Культура Сериал «Сваты» изменит название после массового ухода актёров Сериал «Сваты» будет выходит под другим название из-за того, что из проекта массово ушли актёры, пишет News.ru.

Шоу-бизнес Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

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Происшествия Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла Пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. Об этом сообщает портал Business Insider.

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Музыка На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.

Политика Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».

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Происшествия В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.

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Общество Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.

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