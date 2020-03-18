Хоть в последнее время Андрей Аршавин и сблизился с детьми от бывшей гражданской жены Юлии Барановской, футболист все равно намерен уменьшить алименты, которые выплачивает на троих отпрысков от телеведущей. Соответствующий иск спортсмена уже передан в суд Москвы.

с чего всё началось

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

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