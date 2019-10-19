Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАршавин назвал пенальти в ворота «Ростова» «левым»

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил решение Сергея Карасёва назначить пенальти в ворота «Ростова». Напомним, рефери назначил одиннадцатиметровый после падения Дзюба из-за того, что на его спине оказались руки Денниса Хаджикадунича.
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