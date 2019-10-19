Футбол
Евро-футбол.руАршавин назвал пенальти в ворота «Ростова» «левым»
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
|13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
|14′
Магомед Оздоев
|17′
|19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
|20′
Сердар Азмун
|44′
Вильмар Барриос
|56′
Вячеслав Караваев
|61′
|62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
|64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
|71′
|77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
|77′
|78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
|80′
|80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
|82′
|83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|85′
Вильмар Барриос
|90′+2′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
91
Сутормин
5
Барриос
21
Ерохин
22
Дзюба
3 ×
7
Азмун
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
17
Норманн
7
Еременко
18
Зайнутдинов
19
Байрамян
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил решение Сергея Карасёва назначить пенальти в ворота «Ростова». Напомним, рефери назначил одиннадцатиметровый после падения Дзюба из-за того, что на его спине оказались руки Денниса Хаджикадунича.
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«Зенит» — снова главный фаворит сезона. А Дзюба показывает лучший футбол в карьере
Спорт-Экспресс19 октября в 20:30
«Это левый пенальти». Аршавин оценил решение судьи Карасева в матче «Зенит» — «Ростов»
Sport24.ru19 октября в 17:11
«Это левый пенальти». Аршавин осудил действия Карасева, поставившего пенальти в ворота «Ростова»
Sportbox.RU19 октября в 17:54
Аршавин – об эпизоде с пенальти в матче «Зенит» – «Ростов»: «Это левый пенальти»
Бомбардир.ру19 октября в 17:34
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