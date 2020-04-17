Общество

Lenta.ruLenta.ruАршавин назвал фаворита баттла Уткина с Соловьевым

Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля после того, как комментатор в эфире телеканала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить коммунальные платежи. В ответ Соловьев назвал его психически больным человеком.
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Аршавин назвал фаворита баттла Уткина с Соловьевым

Lenta.ru04:44

Аршавин высказался о конфликте Уткина и Соловьева: «Оба талантливые и умные люди, но я скорее на Васиной стороне»

Sport24.ru04:13

Аршавин назвал фаворита в баттле Уткина и Соловьева

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Аршавин поддержал Уткина в конфликте с Соловьевым

ODDS.ru04:01

Аршавин: в конфликте Уткина и Соловьёва я скорее на Васиной стороне

Чемпионат03:48

Аршавин назвал фаворита в баттле Уткина и Соловьева

РИА Новости03:14
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Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,8K
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
1,8K
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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Происшествия

В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
1,2K
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
917
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,9K
Происшествия

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

РИА Новости 03:24
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
1
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
3,7K
Политика

Госдума приняла закон о закрытии данных о закупках в рамках гособоронзаказа

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий обязанности со стороны исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) по размещению в единой информационной системе госзакупок в открытом доступе сведений о закупках.
ТАСС 03:35
1
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,2K
Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
11
Здоровье

На Кубани за сутки коронавирус нашли у 30 человек

По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, 17 апреля в регионе за сутки COVID-19 нашли у 30 человек, все контактировали с ранее заболевшими.
Юга.ру 04:38
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Шоу-бизнес

Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

Рамблер 03:50
3
Общество

Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
181
Культура

Александр Петров обматерил Собчак за критику сериала «Колл-центр»

Live24 вчера в 06:26
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Экономика

В Думе предложили радикально избавить россиян от налогов

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о радикальном освобождении россиян от налогов.
Lenta.ru 15 апреля в 02:37
180
Общество

Посол КНР: В Ухань коронавирус был завезен извне

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что коронавирус могли завезти в Ухань извне.
Дни24 04:12
8
Общество

В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин

Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
REGNUM 01:40
307
Общество

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом

Вечерняя Москва 02:42
Общество

В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула

РИА Новости 04:38
3
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
2,6K
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
191
Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
103
Происшествия

В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции

В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 04:08
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Футбол

Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.
ProstoProSport 04:15
Здоровье

Врач оценил скорость ухудшения состояния пациентов с COVID-19

Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Александр Самойлов оценил скорость перехода пациентов с коронавирусом от состояния средней тяжести к тяжелому.
РИА Новости 02:58
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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