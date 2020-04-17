Общество
Lenta.ruАршавин назвал фаворита баттла Уткина с Соловьевым
Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля после того, как комментатор в эфире телеканала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить коммунальные платежи. В ответ Соловьев назвал его психически больным человеком.
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Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Политика
Госдума приняла закон о закрытии данных о закупках в рамках гособоронзаказа
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий обязанности со стороны исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) по размещению в единой информационной системе госзакупок в открытом доступе сведений о закупках.
ТАСС 03:35
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Здоровье
На Кубани за сутки коронавирус нашли у 30 человек
По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, 17 апреля в регионе за сутки COVID-19 нашли у 30 человек, все контактировали с ранее заболевшими.
Юга.ру 04:38
Общество
Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
Культура
Александр Петров обматерил Собчак за критику сериала «Колл-центр»
Live24 вчера в 06:26
Экономика
В Думе предложили радикально избавить россиян от налогов
Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о радикальном освобождении россиян от налогов.
Lenta.ru 15 апреля в 02:37
Общество
Посол КНР: В Ухань коронавирус был завезен извне
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что коронавирус могли завезти в Ухань извне.
Дни24 04:12
Общество
В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин
Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
REGNUM 01:40
Общество
Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом
Вечерняя Москва 02:42
Общество
В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула
РИА Новости 04:38
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Происшествия
В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции
В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 04:08
Футбол
Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.
ProstoProSport 04:15
Здоровье
Врач оценил скорость ухудшения состояния пациентов с COVID-19
Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Александр Самойлов оценил скорость перехода пациентов с коронавирусом от состояния средней тяжести к тяжелому.
РИА Новости 02:58
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20