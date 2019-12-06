Известный в прошлом футболист Андрей Аршавин посоветовал экс-наставнику ЦСКА и "Витесса" Леониду Слуцкому стать главным тренером "Сочи", сообщает "Матч ТВ". По словам экс-форварда, в команде из Сочи собран хороший состав, да и город тоже неплохой.

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