РПЛ
ProstoProSportАршавин посоветовал Слуцкому возглавить «Сочи»
Известный в прошлом футболист Андрей Аршавин посоветовал экс-наставнику ЦСКА и "Витесса" Леониду Слуцкому стать главным тренером "Сочи", сообщает "Матч ТВ". По словам экс-форварда, в команде из Сочи собран хороший состав, да и город тоже неплохой.
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