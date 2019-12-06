Спорт день за днем

Игры Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Общество США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.

Политика Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Политика Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.

Шоу-бизнес Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.

Экономика Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Политика Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке «Эксперты СЕ призывают Украину без промедления подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до этого времени выполнения статей закона о языке, который уже принят», — говорится в заявлении.