РПЛ
ЧемпионатАршавин посоветовал Слуцкому возглавить «Сочи»
Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал бывшему главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».
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Экономика
Белоруссия хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск хочет получать газ из РФ по ценам для Смоленской области, передает ТАСС.
Игры
Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding
Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.
Политика
Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев.
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Армия и оружие
Владимир Путин: США рассматривают космос как театр военных действий
На совещании по развитию ВМФ Президент России Владимир Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции.
Футбол
Гильерме пропустит матч против тульского «Арсенала»
Второй раз подряд в составе «железнодорожников» отсутствует основной вратарь команды Гильерме.
Общество
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Политика
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Политика
На Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Футбол
«Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы «Зенита» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в 19-м туре РПЛ.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста
В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
Экономика
Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
Политика
Лавров опроверг слухи о присутствии «российских наемников» в Ливии
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг слухи о присутствии российских наемников в Ливии.
Политика
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
Переговоры по газу между Россией и Украиной не состоялись. Об этом сообщили в минитсерстве энергетики Украины в четверг 5 декабря.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
«Эксперты СЕ призывают Украину без промедления подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до этого времени выполнения статей закона о языке, который уже принят», — говорится в заявлении.
Энергетика
Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Кино
Актер Федор Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал о будущем популярного телесериала «Сваты».
Политика
Путин заговорил на немецком языке на встрече с бизнесменами из ФРГ
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса Германии стал говорить на немецком языке.
Общество
Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года
В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
Общество
Синий цвет назван главным цветом 2020 года
Классический синий цвет (Classic Blue) назван главным цветом 2020 года, сообщает институт Pantone.