РПЛ
ЧемпионатАршавин посоветовал Слуцкому возглавить «Сочи»
Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал бывшему главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».
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Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Футбол
Зенит — Динамо 3:0 (2-й тайм)
Происшествия
Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»
Мещанский суд Москвы вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела», передает «Медиазона».
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Энергетика
В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.
Политика
Лавров прокомментировал данные о «российских наемниках» в Ливии
Глава МИД России Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»
В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Политика
Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»
Россиянин, которого в Германии арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».
Происшествия
Число погибших при стрельбе на авиабазе ВМС США увеличилось до четырех
В результате стрельбы на авиабазе ВМС США в Пенсаколе погибли четыре человека, включая самого стрелка.
Общество
США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Общество
Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики
Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства
Экономика
С 1 января следующего года размер МРОТ увеличится на 850 рублей
Учитывая применение районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате, МРОТ увеличится на сумму от 850 рублей в южных и центральных районах страны до 2 550 рублей в Чукотском АО.
Космос
Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера
Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Футбол
Сычев покинул ереванский «Пюник»
Напомним, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в сентябре подписал с «Пюником» контракт на один год, но так и не вышел на поле в составе команды.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Политика
Медведев оправдался за пенсионную реформу в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Политика
Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.