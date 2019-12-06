Спорт день за днем

Здоровье Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.

Фигурное катание Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.

Энергетика В Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.

Экономика С 1 января следующего года размер МРОТ увеличится на 850 рублей Учитывая применение районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате, МРОТ увеличится на сумму от 850 рублей в южных и центральных районах страны до 2 550 рублей в Чукотском АО.

Космос Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.

Футбол Сычев покинул ереванский «Пюник» Напомним, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в сентябре подписал с «Пюником» контракт на один год, но так и не вышел на поле в составе команды.

Политика Медведев оправдался за пенсионную реформу в России Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.