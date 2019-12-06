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ЧемпионатЧемпионатАршавин посоветовал Слуцкому возглавить «Сочи»

Сочи — Рубин
8 декабря
в 08:30
Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин посоветовал бывшему главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».
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