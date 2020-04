Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel

По информации ресурса We Got This Covered, Хью Джекам, согласно планам руководства студии, может вернуться на экраны в образе всем полюбившегося героя «Людей Икс» в третьей части «Дэдпула».