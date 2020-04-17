Общество
Газета.RuАршавин прокомментировал конфликт Уткина и Соловьева
Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением относительно конфликта между популярным блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым. Напомним, что в течение этой недели известные медиаперсоны не раз обменялись любезностями через социальные сети.
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Политика
Черноморский флот направил в Абхазию специалистов и технику РХБЗ
Россия приняла решение помочь Абхазии в борьбе с коронавирусом. В республику начата переброска подразделений РХБЗ Черноморского флота.
Военное обозрение 06:31
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Политика
Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы
Заболеваемость коронавирусом, с которым первой столкнулась Москва, началась и в регионах, пик заражаемости еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах.
Интерфакс 09:17
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM вчера в 05:00
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Политика
Путин: новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей
Причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые что-то просмотрели или недопроверили.
Будущее России. Национальные проекты 09:58
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Космос
Рядом с Солнцем находится странный черный треугольный объект
Странный черный треугольный объект был обнаружен вблизи Солнца.
HotGeo 14 апреля в 15:18
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Армия и оружие
Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом
Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Здоровье
Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице
Коллектив Покровской больницы опубликовал открытое письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко, в котором пожаловался на сложившуюся в медицинском заведении катастрофическую ситуацию.
Карповка 09:59
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Происшествия
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
Армия и оружие
Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США
В Пентагоне обвинили Россию в прорыве воздушного пространства США. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Марк Эспер.
Piter.tv вчера в 01:19
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Транспорт
Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Просьбу о пожертвованиях Мур опубликовал на своем сайте, после чего откликнулись 98 тысяч человек и перечислили ветерану средства.
РЕН ТВ 15 апреля в 03:39
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Политика
Столице ЛНР присвоили второе название
Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.
REGNUM 06:08
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Происшествия
В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции
В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 04:08
Недвижимость
Путин анонсировал льготную ипотеку под 6,5%
Российский президент Владимир Путин предложил ввести в стране льготную ипотечную программу под 6,5 процентов на приобретение жилья комфорт класс, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:01
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные пособия в России
Российские семьи, у которых есть право на материнский капитал, могут получить дополнительные пособия на детей в возрасте до трех лет, сообщил Минтруд РФ.
ПолитРоссия вчера в 20:33