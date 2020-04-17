Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением относительно конфликта между популярным блогером Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым. Напомним, что в течение этой недели известные медиаперсоны не раз обменялись любезностями через социальные сети.

Политика Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы Заболеваемость коронавирусом, с которым первой столкнулась Москва, началась и в регионах, пик заражаемости еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах. 15

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Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 444

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 107

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Политика Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. 73

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Происшествия В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19 Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы. 11

Транспорт Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности. 9

Политика Столице ЛНР присвоили второе название Луганск, 17 апреля 2020, 12:24 — REGNUM Луганск получил второе название. Соответствующий указ подписал 16 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Общество Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 647

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