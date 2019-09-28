Футбол
ТелепрограммаАршавин прокомментировал трудоустройство Кокорина и Мамаева
После освобождения по УДО, напомним, Кокорин подписал новый контракт с питерским «Зенитом», Мамаев будет играть за «Ростов».
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Андрей Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, час в день гуляли, а теперь за ними очередь
Советский спортвчера в 16:10
Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели „Доширак“ и печеньки, а теперь за ними очередь из клубов»
Евро-футбол.рувчера в 13:09
Аршавин: «Очередь за Кокориным и Мамаевым говорит об уровне других российских футболистов»
Sport24.ruвчера в 12:41
Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели «Доширак» и печеньки, а за ними очередь
Чемпионатвчера в 12:39
Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать»
Спорт-Экспрессвчера в 11:53
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей
Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
Lenta.ru 03:57
Авто
Продажи российских подержанных машин упали, а иномарок выросли
За 8 месяцев 2019 года объем вторичного авторынка РФ составил почти 3,5 млн единиц, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 27 сентября в 05:15
Политика
На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма
В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что с 2014 года, когда Крым вошел в состав России, из-за агрессии со стороны Москвы в Черном и Азовском морях украинские порты потеряли 6 млрд гривен (более 16 млрд руб или $249 млн.).
РБК 03:18
Общество
МЧС подтвердило введение запрета на курение на балконах
МЧС подтвердило, что для россиян введут запрет на курение на балконах квартир жилых домов.
Газета.Ru 26 сентября в 12:29
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
Турция предложила купить у США Patriot наравне с С-400
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к коллеге из США Дональду Трампу с предложением закупить американские ЗРК Patriot параллельно с российскими комплексами С-400.
Телеканал 360° 27 сентября в 04:12
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» запечатлела барстеры в центре Галактики
3DNews вчера в 02:03
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport вчера в 05:40
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 23
Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Индонезии 26 сентября, возросло до 23 человек.
REGNUM 27 сентября в 06:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат вчера в 09:26
Происшествия
В движущемся поезде на территории ЕАО загорелись вагоны с углем
Три вагона с углем загорелись в составе движущегося поезда на участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области (ЕАО).
REGNUM 02:57
Волейбол
Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу
Второе место заняла команда США, которая в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи (3-1). Команда Бразилии заняла четвертое место.
ТАСС 03:18
Наука
Обнаружены древнейшие останки микробов возрастом 3,5 миллиарда лет
Ученые нашли самые первые признаки жизни и установили, что на Земле жизнь существовала уже 3,5 миллиарда лет назад.
Ugpressa.ru 27 сентября в 17:16
Теннис
Кузнецова проиграла на старте турнира в Пекине
РИА Новости 04:17
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости вчера в 12:33
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Политика
Народный дипломат презентует книгу о «нашем Крыме»
Напомним, Вебер написал книгу "Наш Крым" после нескольких визитов на полуостров, во время которых называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом.
Российская газета вчера в 07:55
Армия и оружие
Сирия требует вывода войск США и Турции
В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM вчера в 17:41