Футбол

Нева СпортНева СпортАршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020. По мнению лучшего игрока российской сборной на Евро-2008, это должен быть не Гильерме.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Аршавин объяснил, кто должен быть основным вратарем сборной России на Евро-2020

Sportbox.RU14:31

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной России на Евро-2020

Чемпионат14:59

Аршавин рассказал, кого видит основным вратарем сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспресс15:10

Аршавин: «В качестве основного вратаря сборной на Евро рассмотрел бы Сафонова, вторым — Гилерме»

Sport24.ru15:55

Аршавин считает, что на Евро-2020 ворота сборной России должен защищать Сафонов

Советский спорт15:34

Аршавин назвал своего фаворита на пост основного вратаря сборной России

Спорт день за днем15:47

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Нева Спорт15:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Экономика

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Известия 17:37
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM 08:21
Общество

В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

Интерфакс 09:56
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 15:07
Авто

Kia представит новый компактный кроссовер в Лос-Анджелесе

Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
Новые автомобили вчера в 11:08
Происшествия

Люди в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в резиденции патриарха.
Известия 18:06
Общество

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на 6 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 6 км, сообщает группа (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Росбалт 20:59
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

Свободная Пресса 09:50
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Общество

Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

Пятый канал 17:24
Политика

Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

Lenta.ru 12:52
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море

Землетрясение магнитудой 6 произошло в среду в Охотском море, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
ТАСС 04:21
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

REGNUM 08:06
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru 10:43
Общество

Российских водителей обяжут проходить внеплановые медосмотры

МВД РФ предлагает направлять на внеплановые медосмотры водителей, у которых во время действия водительских прав возникли проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на их способность управлять транспортом, сообщает «Интерфакс».
Хакасия-Информ 00:21
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией.
РБК 20:27
Армия и оружие

Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат

Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Известия 20:39
Гаджеты

Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
iXBT.com 05:57
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru 16:00
Наука

Патент недели: вода без лишних примесей

Даже при малых дозах продолжительный и регулярный контакт с водой, содержащей тяжелые металлы, особенно питьевой, приводит к серьезным поражениям нервной, кровеносной систем и пищеварительного тракта.
Популярная механика 05:07
Технологии

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

РБК 14:20
Армия и оружие

Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии

РИА Новости 21:04
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости 15:32
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Наука

Медитацию с электростимуляцией испытали на людях

Для тестирования новой технологии ученые провели испытания на 31 человеке, каждый из которых мог самостоятельно управлять устройством для электрической стимуляции мозга до двух раз в день во время практики медитации.
Naked Science 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное