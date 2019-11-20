Футбол
Нева СпортАршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020. По мнению лучшего игрока российской сборной на Евро-2008, это должен быть не Гильерме.
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Аршавин объяснил, кто должен быть основным вратарем сборной России на Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 14:31
Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной России на Евро-2020
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Аршавин рассказал, кого видит основным вратарем сборной России на Евро-2020
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Сборная России разгромила Польшу в отборочном матче Евро U19
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