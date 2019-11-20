Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020. По мнению лучшего игрока российской сборной на Евро-2008, это должен быть не Гильерме.

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Спорт день за днем

Транспорт Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).

Экономика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Армия и оружие В Минобороны прокомментировали заявления Турции по Сирии Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало заявления главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу относительно обязательств российской стороны по ситуации в Сирии.

Футбол Оскорблявшим Дзюбу болельщикам запретят посещать матчи Евро-2020 Напомним, что 19 ноября в заключительном матче отборочного раунда к Евро-2020 сборная России победила в гостях команду Сан-Марино со счетом 5:0. В ходе игры российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Здоровье Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.

Политика Байден решил не преследовать Трампа в случае победы на выборах Член демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не намерен давать указание генпрокурору открыть расследование против действующего американского лидера Дональда Трама в случае своей победы в президентской гонке в 2020 году.

Общество ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.