Футбол

Нева СпортНева СпортАршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020. По мнению лучшего игрока российской сборной на Евро-2008, это должен быть не Гильерме.
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Аршавин объяснил, кто должен быть основным вратарем сборной России на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 14:31

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной России на Евро-2020

Чемпионатвчера в 14:59

Аршавин рассказал, кого видит основным вратарем сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 15:10

Аршавин: «В качестве основного вратаря сборной на Евро рассмотрел бы Сафонова, вторым — Гилерме»

Sport24.ruвчера в 15:55

Аршавин считает, что на Евро-2020 ворота сборной России должен защищать Сафонов

Советский спортвчера в 15:34

Аршавин назвал своего фаворита на пост основного вратаря сборной России

Спорт день за днемвчера в 15:47

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Нева Спортвчера в 15:35
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:29, Ашберн
Политика

В Кремле претензии Эстонии к РФ назвали неприемлемыми

Российское руководство считает территориальные претензии Эстонии неприемлемыми.
REGNUM вчера в 04:46
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Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
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МонаВиста вчера в 00:16
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Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета вчера в 18:16
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor 19 ноября в 14:03
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС вчера в 07:58
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru вчера в 16:36
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Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

РИА Новости 19 ноября в 17:26
Армия и оружие

В Минобороны прокомментировали заявления Турции по Сирии

Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало заявления главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу относительно обязательств российской стороны по ситуации в Сирии.
Москва 24 19 ноября в 07:18
Футбол

Оскорблявшим Дзюбу болельщикам запретят посещать матчи Евро-2020

Напомним, что 19 ноября в заключительном матче отборочного раунда к Евро-2020 сборная России победила в гостях команду Сан-Марино со счетом 5:0. В ходе игры российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу.
Вечерняя Москва вчера в 12:36
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Piter.tv 18 ноября в 11:18
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

СМИ узнали о новых делах по хищениям на космодроме Восточный

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный.
Известия вчера в 23:38
Теннис

Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса

Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
ProstoProSport вчера в 15:52
Политика

Time узнал о намерении Майка Помпео уйти с поста госсекретаря США

Как пишет журнал со ссылкой на источники в Республиканской партии, Майк Помпео хочет избраться в сенат от Канзаса.
Говорит Москва вчера в 10:29
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Здоровье

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК вчера в 11:20
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru 19 ноября в 08:50
Футбол

Сборная России разгромила Польшу в отборочном матче Евро U19

Сборная РФ с разгромным счетом победила Польшу в рамках отборочного цикла Евро-2020 среди команд U19.
ProstoProSport 19 ноября в 10:06
Политика

Байден решил не преследовать Трампа в случае победы на выборах

Член демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не намерен давать указание генпрокурору открыть расследование против действующего американского лидера Дональда Трама в случае своей победы в президентской гонке в 2020 году.
Газета.Ru 00:21
Футбол

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

РИА Новости вчера в 02:35
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Политика

В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»

В американском сенате заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 22:39
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Армия и оружие

Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери

Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
Взгляд.ру вчера в 12:32
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ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru вчера в 09:32
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва вчера в 06:57
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