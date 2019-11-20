Футбол

Нева СпортНева СпортАршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020. По мнению лучшего игрока российской сборной на Евро-2008, это должен быть не Гильерме.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Аршавин объяснил, кто должен быть основным вратарем сборной России на Евро-2020

Sportbox.RU14:31

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарём сборной России на Евро-2020

Чемпионат14:59

Аршавин рассказал, кого видит основным вратарем сборной России на Евро-2020

Спорт-Экспресс15:10

Аршавин: «В качестве основного вратаря сборной на Евро рассмотрел бы Сафонова, вторым — Гилерме»

Sport24.ru15:55

Аршавин считает, что на Евро-2020 ворота сборной России должен защищать Сафонов

Советский спорт15:34

Аршавин назвал своего фаворита на пост основного вратаря сборной России

Спорт день за днем15:47

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Нева Спорт15:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru 00:00
Гаджеты

Realme представила смартфон Realme 5s за 139 долларов

Astera 07:58
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru 16:36
Армия и оружие

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Lenta.ru вчера в 16:10
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Известия 16:55
Здоровье

Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 21:22
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb 09:18
Общество

Справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз

С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
ГТРК Владимир 06:57
Политика

Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде

Власть Украины продолжает ограничивать украинцев в общении с Россией.
Политика Сегодня 20:44
Общество

Путин желает увеличить реальные доходы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:59
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 13:32
Футбол

Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт 20:00
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Общество

Очереди из водителей выстроились у наркодиспансеров по всей России

Об очередях в Воронеже, Оренбурге и Ярославле сообщает РИА Новости, про очередь из десятков человек около наркологического диспансера в Чите ранее на Читинском городском портале.
Чита.Ру 21:50
Происшествия

В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

RT на русском 04:09
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru 21:16
Политика

В парламенте Эстонии призвали Россию вернуть «отнятые территории»

Эстония хочет возвращения территорий, «аннексированных Россией», напомнил в своем Facebook спикер парламента Хенн Пыллуаас.
Профиль 00:00
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 14:16
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Экономика

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБК 22:00
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Происшествия

Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор

Ридус 14:36
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 15:07
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор 04:22
Здоровье

В стране не было ни одной причины для поднятия пенсионного возраста

Кремль и кабинет министров де-факто исключили общественную дискуссию о целесообразности повышения пенсионного возраста из своей повестки.
Свободная Пресса вчера в 09:53
Армия и оружие

Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных

Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Piter.tv 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное