Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020. По мнению лучшего игрока российской сборной на Евро-2008, это должен быть не Гильерме.

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

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