Футбол
Газета.RuАршавин советует Кононову пойти работать на завод
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Эсекиэль Понсе
Давид Караев
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Эсекиэль Понсе
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу перспектив наставника московского "Спартака" Олега Кононова в случае неудачи в кубковом матче против "КАМАЗа".
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