Футбол

Газета.RuГазета.RuАршавин советует Кононову пойти работать на завод

КАМАЗ — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
22′
Эсекиэль Понсе
Давид Караев
24′
76′
Эсекиэль Понсе
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу перспектив наставника московского "Спартака" Олега Кононова в случае неудачи в кубковом матче против "КАМАЗа".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Аршавин: «Если „Спартак“ сегодня проиграет, то Кононову лучше не возвращаться в Москву»

Sport24.ru11:01

Андрей Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет „КАМАЗу“, Кононову лучше не возвращаться в Москву»

Матч ТВ08:36

Андрей Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет, Кононову лучше остаться поработать на заводе „КАМАЗ“»

Спорт-Экспресс10:22

Аршавин: в случае поражения Кононову лучше остаться поработать на заводе «КамАЗ»

Чемпионат10:14

Андрей Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет, то Кононову лучше остаться поработать на заводе „КамАЗ“»

Sports.ru09:30

Андрей Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет „КАМАЗу“, Кононову лучше не возвращаться в Москву»

Sportbox.RU08:36

Аршавин: «Если „Спартак“ проиграет „КАМАЗу“, то Кононову лучше не возвращаться в Москву»

Sport.ru10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Происшествия

Более 20 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

РИА Новости 13:14
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба

Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда вчера в 02:59
Политика

Джонсон экстренно прервал свое участие в Генассамблее ООН

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужден был прервать свой визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генассамблее ООН, и срочно вернуться в Лондон.
ТК Звезда 05:12
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Общество

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Музыка

Наргиз отправилась в первый тур без Фадеева

Певица Наргиз, которая в конце лета со скандалом ушла с лейбла MALFA Максима Фадеева, отправляется в новый гастрольный тур.
Культуромания 13:53
Футбол

Дубль и передача Головина принесли «Монако» победу над «Ниццей»

Поединок 7-го тура состоялся в Монако на стадионе «Луи II» и завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.«Монако» открыл счет на 29-й минуте.
Vprognoze.ru 02:12
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Футбол

Кононов ответил на вопрос о лайке Цорна под его сравнением с Кличко

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о лайке генерального директора клуба Томаса Цорна под постом, в котором специалиста сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU 14:25
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Экономика

Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов, еще в середине июля 2019 года.
Газета.Ru 13:42
Футбол

«Динамо» вылетело из Кубка России

В среду динамовцы в 1/16 Кубка России проиграли во Владивостоке «Лучу» 1:0, так толком и не создав опасностей у ворот соперников.
Комсомольская правда 11:36
Наука

Бозон Хиггса мог поглотить всю антиматерию Вселенной

Хайтек+ 06:59
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

РИА Новости 13:40
Общество

В Пекине открылся крупнейший в мире аэропорт

В среду, 25 сентября, раньше намеченного срока начал свою работу один из крупнейших в мире международных аэропортов Дасин.
Комсомольская правда 03:01
Политика

Кристалина Георгиева стала главой МВФ

В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Хоккей

«Ак Барс» забросил «Трактору» шесть безответных шайб в Челябинске

ProstoProSport 13:11
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Баскетбол

УНИКС поборется за третье место на Кубке Гомельского

Во втором полуфинале Кубка Александра Гомельского определился соперник казанского УНИКСа в матче за третье место, им стал греческий «Промитеас».
Татар-информ вчера в 15:06
Политика

Стало известно, по кому ударит стенограмма Трампа

Президент США Дональд Трамп, как и обещал своим противникам из Демократической партии, опубликовал стенограмму телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.
Московский Комсомолец 14:22
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Кино

Звезды «Парка Юрского периода» вернутся в «Мир Юрского периода 3»

Исполнители главных ролей в фантастическом фильме "Парк Юрского периода" Джефф Голдблюм, Сэм Нилл и Лора Дерн вновь встретятся на одной съемочной площадке.
Kinonews.ru 09:06
Здоровье

В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд

Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер вчера в 03:39
Игры

«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию

Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
REGNUM 23 сентября в 05:23
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Сын Гарри и Меган впервые появился на публике

Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное