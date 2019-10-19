Бывший игрок национальной команды России Андрей Аршавин прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

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