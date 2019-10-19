На 13-й минуте матча чемпионата России между "Зенитом" и "Ростовом" арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота Егора Бабурина. Получив одобрение от команды VAR, Карасев подтвердил свое решение. Артем Дзюба успешно реализовал пенальти, "Зенит" повел в счете.

Спорт день за днем

«Зенит» открыл счет в игре с «Ростовом»

Общество В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Общество Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.

Происшествия Пятилетняя россиянка погибла на отдыхе в Турции В турецком Кемере погибла пятилетняя девочка из России. Как сообщает 19 октября DHA, причиной смерти стал несчастный случай.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала кадры с новорожденным сыном Фото: кадр из хроники Анастасии Решетовой По предварительной информации Анастасию на днях должны будут вписать из клиники, но многие фанаты пары начинают задаваться вопросами по поводу того, познакомил ли Тимати свою дочь с новорожденным братиком.

Происшествия В Красноярском крае прорвало две дамбы Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.

Авто Эксперты назвали три вредных привычки автолюбителей Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.

Общество Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон.

Происшествия Глава МЧС расширил зону поиска на месте прорыва дамбы под Красноярском Руководитель МЧС Евгений Зиничев распорядился расширить район поисков пропавших без вести в результате прорыва технологической дамбы золотодобывающей артели на реке Сейба в Красноярском крае.

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

Футбол Тедеско: полные трибуны домашнего стадиона «Спартака» зависят от нас Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о поддержке команды болельщиками в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Происшествия Двое рабочих погибли под завалами грунта в Екатеринбурге Двое рабочих, оказавшихся под грунтом при проведения земляных работ в субботу вечером в Екатеринбурге, погибли.

Политика Трамп признался в симпатии к России Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".

Происшествия СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.

Общество В России изменят порядок поверки счетчиков В России изменится порядок поверки счетчиков — теперь бумажные документы уйдут в прошлое, а юридическое значение будет иметь только запись в специальной электронной базе Росстандарта.

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".

Фигурное катание Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.

Происшествия Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на Урале Два человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП на трассе рядом с рабочим поселком Пышма в Свердловской области.

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Единоборства Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым Тренер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александра Гвоздика Тедди Атлас прокомментировал состояние спортсмена после проигрыша в битве с Артуром Бетербиевым.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Происшествия В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.

Политика Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир В 2024 году Россия возьмет под контроль Черногорию, Болгарию и Сербию, присоединит к себе Южную Украину и ракетным ударом сметет с лица земли целый Стокгольм.

Происшествия Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.

Экономика Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии 12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.