Футбол
Нева СпортАршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь
«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Андрей Аршавин: Кокорин и Мамаев целый год ели доширак, час в день гуляли, а теперь за ними очередь
Советский спортвчера в 16:10
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Евро-футбол.рувчера в 13:09
Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать»
Спорт-Экспрессвчера в 11:53
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«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.
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